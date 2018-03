Glitzernde Revue

Thomas Baake

Falkensee (MOZ) Runter vom Sofa und rein in die pure Unterhaltung hieß es im März für die Besucher der Stadthalle

Am Freitag, 23. März, konnten sie das "Festival der Travestie" erleben. Comedy von den besten Travestiekünstlern des Landes wurde auf der Bühne geboten. Es war eine wahre Augenweide, wenn Maria Crohn und ihr wundervolles Ensemble in glitzernden großen Revue - Kostümen ihre Gäste in die Traumwelt der Travestie entführen.

Live gesungene Stimmungsschlager im Wechsel mit Stand- Up-Comedy vom feinsten standen auf dem Programm. Ein Markenzeichen der internationalen Travestieshow sind die Starparodien. Jeder Gag hat bis ins Zentrum des Zwerchfells der Gäste gesessen. Das aber keinesfalls plump oder platt, sondern immer auf höchstem Niveau mit einem kleinen Augenzwinkern.

Dieses Jahr präsentierte Maria Crohn ihre Kolleginnen Tatjana Taft, Leslie London, Miss Monique und Marias grandiose Tänzer Jaydan & Jordan. Sie alle sorgten für einen Mix, der für gehobene Unterhaltung steht.