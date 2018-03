Negativtrend gestoppt

Martin Terstegge

Brandenburg (MOZ) Das lange Warten hatte für die treuen Anhänger des BSC Süd 05 am Sonntag ein Ende. Nach etlichen Ausfällen konnte die Oberligaelf von Trainer Özkan Gümüs endlich mal wieder ein Heimspiel austragen. Gegner war der Tabellenvorletzte, der Charlottenburger FC Hertha 06.

Die Zuschauer waren gespannt wie die Brandenburger die bisherige Negativserie verkraftet haben, denn in der Rückrunde gingen die bislang vier ausgetragenen Partien allesamt verloren, und dies nach zum Teil enttäuschenden Auftritten.

Doch am Sonntag bestritt die Süd-Elf erfolgreich Wiedergutmachung. Sie nahmen ihre Favoritenrolle an, übten gegen die Berliner von Beginn an Druck aus. Mit schnellen Spielzügen setzten sie die Gäste in ihrer Hälfte fest, was zunächst fehlte, war das Erfolgserlebnis.

Für die Erlösung sorgte in der 22. Minute Lukas Kohlmann, als er aus etwa 20 Metern abzog und CFC-Torhüter Ferdinand Hahn keine Abwehrchance ließ. Auch nach dem Rückstand taten die Berliner nicht mehr für ihre Offensive. Zum Glück herrschten angenehme Temperaturen, so dass sich Süd-Schlussmann Toni Neubauer nicht verkühlte.

Da stand sein Gegenüber Hahn wesentlich häufiger im Fokus. Doch nach einer halben Stunde musste er ein zweites Mal hinter sich greifen, Rici Bokake-Befonga bewies seine Stürmerqualitäten. Da mochte sein Sturmkollege René Görisch nicht zurückstehen. In seinem 350. Spiel im BSC-Trikot war er in der 36. Minute erfolgreich. Mit dem 0:3 zur Pause waren die Gäste dann auch bestens bedient.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Herthaner etwas mutiger, doch für echte Torgefahr sorgten sie nur selten. Durchsetzungsvermögen sieht anders aus.

Da die Berliner nun offensiver agierten ergaben sich Räume für die Gastgeber, die sie aber nicht zu nutzen wussten. Entweder wurde der Ball zu lang gehalten oder die Präzision fehlte im Abschluss. Jan-Pascal Wedemann, Bokake-Befonga oder Görisch hatten das 4:0 auf dem Fuß, doch entweder kamen sie einen Schritt zu spät oder die berühmten Zentimeter fehlten.

Obwohl die BSC-Mannschaft im zweiten Durchgang nicht mehr an das Niveau der ersten Hälfte herankam, gab es am verdienten 3:0-Erfolg keinen Zweifel. Das sollte Selbstvertrauen geben für die nächsten Aufgaben. Am Freitag (30. März/13.30 Uhr) steht die schwere Partie beim Tabellenvierten SV Lichtenberg an und Ostermontag ist der SV Altlüdersdorf um 14 Uhr zu Gast im Seelenbinderstadion.

BSC: Neubauer, Jordanov, Gerlach, Stubila, El-Ali, Schmidt, Aydin, Kohlmann (79. Kamarieh), Görisch, Wedemann, Bokake-Befonga (64. Hehne).