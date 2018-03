Nach der Pause den Faden verloren

Martin Terstegge

Bad Belzig (MOZ) Die Handballfrauen des MBSV Belzig kassierten gegen den Tabellenführer SV Motor Hennigsdorf eine deutliche 17:27-Niederlage. Trainer Denis Wandersee wollte sie nicht schönreden, ärgerte sich viel mehr, dass bei mehr Konzentration mehr drin gewesen wäre.

Gerade in der ersten Hälfte zeigte seine Mannschaft einen couragierten Auftritt - nachdem sie erwacht war. Schnell lagen die Gastgeberinnen mit 0:3 und 3:6 hinten. Dann hatten sie sich aber auf die Deckungsvariante des Favoriten eingestellt. Die lange Jennifer Bürger konnte als vorgezogene Spielerin einige MBSV-Angriffe unterbinden.

Doch als die Bad Belzigerinnen dies verinnerlicht hatten, konnten sie sich auf die Aufholjagd begeben. In der 18. Minute führten sie zur Freude des Publikums mit 8:7. Dann verfiel die MBSV-Mannschaft wieder in alte Muster und da zeigten die Gäste ihre Qualitäten. Sie nutzen die Fehler konsequent um ihrerseits mit 12:8 in Führung zu gehen. In der Schlussphase nutzte die Wandersee-Truppe aber noch zwei Konter zum 10:12-Pausenstand.

Ein Ergebnis, das den MBSV-Frauen eigentlich Mut machen sollte für die zweiten 30 Minuten. Bis zum 13:16 in der 36. Minute lief alles halbwegs nach Plan, doch dann kam es knüppeldick. Während die Hennigsdorferinnen ihre Gelegenheiten eiskalt verwerteten, ließen sich die Gastgeberinnen den Schneid abkaufen, vor allem durch die routinierte Bürger. Die Schiedsrichter ließen ihr fast alle Aktionen durchgehen, auch die jenseits des Erlaubten, damit verschaffte sie sich Respekt bei den jungen Bad Belzigerinnen. Die MBSV-Frauen agierten nun zusehends hektischer, was der Qualität der Angriffe nicht förderlich war. In der 48. Minute führten die Gäste mit zehn Toren (23:13), damit "war das Ding durch".

Beim Abpfiff herrschte große Enttäuschung. Der Sieg (27:17) des Favoriten ging zwar in Ordnung, das Team von Trainer Wandersee war aber keine zehn Tore schlechter.

Nun heißt es Mund abwischen, am 8. April kommt der HSC Potsdam in die Baurhalle. Gegen die Potsdamerinnen rechnet sich der MBSV-Trainer durchaus etwas aus, auch wenn sie als Tabellenzweiter gastieren. In der vergangenen Saison waren es stets enge Duelle, die jeweils das HSC-Team für sich entschied. Das soll sich nun ändern.

MBSV: Sara Kleetz, Lea Boskugel, Caterina Meseberg, Celina Utermark (1 Tor), Dorothea Müller (1), Jessica Zithier (1), Laly Inge Caquissi, Josefine Hoffmann (6), Lisa Herrmann (5), Jasmin Melzer (2), Anna-Lena Fiedler, Janine Mattner, Nora Großkurth, Alina Ulrich (1).