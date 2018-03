Tabellenführung übernommen im Spitzenspiel

Mirko Schulz

Premnitz (MOZ) Am Samstag kam es in der Premnitzer Sporthalle zum Spitzenspiel in der Handball-Landesliga Mitte. Mit dem SV 63 Brandenburg-West II stellte sich der Tabellenführer bei der SG Westhavelland vor. Die Brandenburger brachten dem SG-Team im vergangenen November die bisher letzte Niederlage in dieser Saison bei, seitdem haben die Westhavelländer jedes Spiel gewonnen.

Das gab zusätzliche Motivation für die Gastgeber. Für den abwesenden Pascal Parey stand Fabian Wilke zwischen den Pfosten. Weiterhin standen Stefan Köpke und Jens Riedel bereit, um die Mannschaft tatkräftig zu unterstützen.

Das Spiel begann ausgeglichen. Beide Mannschaften konzentrierten sich auf die Abwehr, versuchten durch leichte Tore nach abgefangenen Bällen zum Erfolg zu kommen. Im Positionsangriff mussten beide Angriffsreihen viel investieren, um etwas Zählbares zu erspielen. Die Gäste wirkten einen Tick aggressiver, konnten daraus aber keinen entscheidenden Vorteil erzielen. Sie führten zwar Mitte der ersten Hälfte mit 8:6, mehr ließen die Hausherren nicht zu, blieben auf Schlagdistanz.

In einem intensiven, aufregenden aber fairen Spiel sorgten häufig die eher schwachen Schiedsrichter für Diskussionsstoff. Viele Entscheidungen auf beiden Seiten waren schwer nachvollziehbar. Ein Schlussspurt der Westhavelländer zum Ende der ersten Hälfte brachte noch den 10:10-Halbzeitstand.

Es war ein tolles Handballspiel, das die zahlreichen Zuschauer zu sehen bekamen. SG-Trainer Kevin Melzer hatte sicher einiges zu bemängeln. Die Chancenverwertung war nicht optimal, die Anzahl der technischen Fehler war zu hoch. Hoch zufrieden war er aber mit dem Auftreten seiner Spieler. Mannschaftlich geschlossen spielten sie und brachten die richtige Einstellung auf das Parkett. In der Deckung stand das Team gut.

Unverändert ging es in die zweite Hälfte. Beide Mannschaften kämpften und spielten mit viel Risiko. Deshalb gab es auf beiden Seiten reichlich technische Fehler. Die Stimmung in der Halle wurde immer angespannter, denn beide Reihen gingen im Gleichschritt durch die Partie. Kurze Phasen, in denen sich eine Mannschaft etwas Luft verschaffte, wurden schnell wieder abgebrochen. Nach 39 Minuten führten die Gastgeber mit 17:15, um dann in zwei Minuten zwei Gegentore zu fangen.

So ging es bis zum Ende weiter. Die letzte Minute sollte die Halle zum Kochen bringen. Es stand 24:24, die Westhavelländer hatten den Ball. Sauber spielten sie den Angriff aus und gingen 31 Sekunden vor Schluss durch Daniel Zarbock in Führung. Für eine harte Abwehraktion bekam Erik Dohrn wenig später eine Zeitstrafe, die SG musste also in Unterzahl zu Ende spielen. Sieben Sekunden vor Schluss entschieden die Schiedsrichter auf Siebenmeter für den SV 63 West II. Wilke hielt nicht nur den Ball, sondern damit auch die SG-Sieg fest und wurde damit zum Helden des Spiels.

Die Zeit lief runter und die Westhavelländer ließen sich vom eigenen Publikum feiern, die Brandenburger waren am Boden. Ausgelassen wurde dieser Sieg bejubelt. In einem von Spannung und Emotionen lebenden Spiel hatten sie den Tabellenführer niedergerungen und sich selbst an die Tabellenspitze gesetzt.

Melzer, der kaum noch Stimme hatte, war hoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Das Spiel beider Teams war sensationell und eigentlich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. "Doch die beiden Punkte nehmen wir gern mit und setzten uns damit verdient an die Tabellenspitze", so der Trainer.

Melzer muss nun die Spannung hochhalten. Bereits im nächsten Spiel (14. April) trifft die SG im wohl schwersten der letzten drei Partien auf Grünheide. Wenn die Melzer-Truppe dort nicht verliert, hat sie alle Chancen auf den Titel in dieser Saison.

SG: Nicpon, Wilke, Hupka (1), Puhl, Dohrn (3), J. Riedel, Franz, Herrmann (6), Zarbock (4), Witt, S. Riedel, Pitsch, Köpke (6).