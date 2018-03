Lachende und traurige Gesichter beim 3:0-Heimsieg

Bernd Stasik

Brandenburg (MOZ) Der Jubel über den klaren und souverän herausgespielten 3:0-Sieg über den Tabellenvierten Energie Cottbus war groß und echt, währte allerdings nur kurz bei den Volleyballfrauen des SFB 94.

In die Freude mischte sich ein Hauch von Wehmut, als Trainer Torsten Sykora mit Blumen und einer Fotocollage vom Team, den Fans und Freunden verabschiedet wurde, konnte er seine Rührung nicht mehr verbergen. Viele Emotionen verbanden ihn mit der Mannschaft und so, wie er sich auch sonst präsentierte, agierte der scheidende Trainer auch bei seinem Abschiedsspiel gegen seinen zukünftigen Verein SC Energie Cottbus - emotional aber beherrscht, konzentriert und dennoch mit einer Prise nordischem Humor.

So wie die SFB-Frauen das Spiel vor circa 60 Zuschauern begann, musste man um den erstaunlich annahmeschwachen Gegner von der Sportschule Cottbus sogar Angst haben. Gleich mehrere Aufschlagserien brachten den Havelvolleys ein bequemes Punktepolster. Nach kleinen Unsicherheiten im Spielaufbau steigerten sie sich in allen Mannschaftsteilen zu ihrer besten Heimleistung.

Torsten Sykora trat in der Satzpause gleich auf die Euphoriebremse, warnte davor, dass Cottbus sich steigern würde. In der Tat kamen die Lausitzer nun konzentrierter ins Spiel, waren bis Mitte des zweiten Satzes ein ebenbürtiger Gegner mit gelungenen Angriffskombinationen über die spätere MVP beim Gast. Aus einer immer sicherer werdenden Annahme aber agierte Adéla Vrabélowa im Zuspiel immer effektiver, legte zudem mit großartigen Finten selbst einige Bälle ins gegnerische Feld und ließ die SFB-Angreiferinnen glänzen.

So konnte sie Sophie Neuberger, die nach ihrer Grippe wieder toll ins Spiel fand, Sabrina Harnisch und vor allem Vera Janderowá immer wieder variantenreich bedienen. Auf ungewohnter Liberoposition lieferte Anne Zehle ebenfalls ein tolles Spiel, während Caro Voigt und Rebecca Krause vor allem beim Aufschlag starke Szenen hatten.

In dieser mannschaftlichen Geschlossenheit lag schließlich die Grundlage für ein wirklich regionalligataugliches Spiel, dass auch im dritten Satz nach ähnlichem Verlauf zum Satzende hin ohne Druck klar zugunsten der Havel Volleys entschieden wurde.

Einen Blick auf die Tabelle hatte an diesem Abend niemand mehr, denn trotz der wertvollen Punkte, die ein Klassenerhalt wieder sehr greifbar nah rücken, dominierte die Wehmut über den Abschied von Trainer Sykora, der nach zweijähriger wertvoller Arbeit im Nachwuchsbereich nun auch endlich angekommen war im Leistungssport der Frauen-Regionalliga.

Für die Havel Volleys geht es in den letzten beiden Spielen nach wie vor primär um die eigene Motivation und Moral. Am 7. April findet das letzte Regionalliga-Heimspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter der Staffel Nordwest, Rotation Prenzlauer Berg II, bevor im letzten Saisonspiel am 21. April zwar über die Platzierung in der Liga, aber nicht mehr über das Schicksal der Mannschaft entschieden wird.