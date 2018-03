Easyjet fliegt fünf neue Routen von Berlin an

dpa

Berlin (dpa) Die britische Fluggesellschaft Easyjet bietet ab diesem Frühjahr fünf neue Routen vom Flughafen Berlin-Tegel an.

Im Sommerflugplan, der am vergangenen Sonntag in Kraft trat, sind die zusätzlichen Ziele Aarhus, Alghero, Bari, Olbia, und Prag enthalten. Außerdem werde man häufiger nach München, Düsseldorf und Frankfurt fliegen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Mit den neuen Verbindungen bietet Easyjet von und nach Berlin über 16 Millionen Sitzplätze pro Jahr an und wird damit zur größten Fluggesellschaft der Stadt. Die Airline profitiert vor allem vom Aus der insolventen Air Berlin. Easyjet hatte von dem ehemaligen Konkurrenten 25 Flugzeuge sowie die Start- und Landerechte (Slots) am Flughafen Tegel übernommen.

„Berlin ist mit mehr als 50 Millionen Easyjet-Passagieren seit 2004 ein Kernmarkt für uns“, sagte Vorstandschef Johan Lundgren bei einem Pressetermin in Tegel. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) betonte die Bedeutung der neuen Strecken für die Stadt. „Mit der Insolvenz von Air Berlin hatte sich das Flugangebot von und nach Berlin deutlich reduziert. Umso mehr freut es mich, dass Easyjet mit dem neuen Sommerflugplan dazu beiträgt, dass Berlin wieder besser erreichbar ist“, sagte er.

Nach einer Analyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird es in diesem Sommer trotz der Air-Berlin-Pleite von deutschen Flughäfen mehr Starts geben als im Jahr zuvor. Neben Easyjet und der Lufthansa-Tochter Eurowings nutzen vor allem Ryanair und Condor die frei gewordenen Slots.