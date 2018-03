Schicksalstage für die SPD

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Ein Blick auf die Karte zeigt, wo die SPD bislang ihre Stärken hatte: in den Landratsämtern. Damit könnte demnächst Schluss sein. In sechs Kreisen werden Landräte neu gewählt. Die CDU hofft, die Hochburgen der Konkurrenz im Norden des Landes knacken zu können.

Aktuell stellt die SPD in Brandenburg die Mehrheit der Landräte. Acht davon haben ein rotes Parteibuch. Nur drei dagegen eines der CDU. Das Kräfteverhältnis könnte sich am 22. April beziehungsweise in einer Stichwahl zwei Wochen später ändern.

Die CDU rechnet sich aus, erstmals auch im Barnim und in Ostprignitz-Ruppin einen eigenen Kandidaten ins Landratsamt zu bringen – und in der Uckermark an die Zeiten in den 90ern anzuknüpfen, als das schon einmal der Fall war.

Neue Landräte hinzuzugewinnen, ist für die SPD nur in einem Fall theoretisch möglich. In Elbe-Elster wurde erst gar kein Sozialdemokrat aufgestellt. In Oberspreewald-Lausitz wird die Kandidatur des parteilosen Amtsinhabers unterstützt, der bei der letzten Wahl und jetzt wieder von der CDU vorgeschlagen wurde.

In Spree-Neiße dagegen gibt es einen SPD-Kandidaten, der gegen den Amtsinhaber der CDU antritt. Wie schwach die Partei dort aufgestellt ist, zeigt sich jedoch daran, dass in der Kreisstadt Forst und in Guben, wo am gleichen Tag Bürgermeister zu wählen sind, keine Sozialdemokraten ins Rennen gehen. Unklar ist auch, wie stark die AfD im Süden abschneiden wird.

In der SPD ist die Nervosität entsprechend groß. Die Zeichen der letzten Monate waren nicht verheißungsvoll. In Frankfurt (Oder) kam der SPD-Kandidat bei den Oberbürgermeisterwahlen Anfang März nur auf erschreckende fünf Prozent. Umfragen in Cottbus ergaben, dass die SPD nur halb so viel Zustimmung findet wie die AfD.

Bei den Sozialdemokraten wird schon einmal vorsorglich darauf verwiesen, dass die Landratswahlen in erster Linie Personenwahlen sind. Das bedeutet aber nicht, dass ein schlechtes Abschneiden die Stimmung im Landesverband nicht ein Jahr vor der Kommunalwahl und anderthalb Jahre vor der Landtagswahl nachhaltig trüben würde.

Landesvorsitzender Dietmar Woidke war bislang kaum im Wahlkampf unterwegs. „Wenn er angefragt wird, unterstützt er vor Ort“, erklärte SPD-Generalsekretär Erik Stohn. Das scheint eher nicht der Fall gewesen zu sein. Lässt die Zugkraft des Regierungschefs nach? Für die SPD wäre das ein Desaster, denn die Landtagswahlen wurden bislang in Brandenburg immer aus dem Amt heraus mit Verweis auf die Kontinuität im Regierungshandeln gewonnen. Es waren Manfred Stolpe und Matthias Platzeck, die quasi im Alleingang das Rennen entschieden. 2014 war es auch Woidke gelungen, mit einer launigen, an Volksfeste erinnernden Strohballentour zu punkten. Wie die nächste Landtagswahl gestaltet werden soll, ist noch völlig offen.

Die Stimmung der brandenburgischen Sozialdemokraten wird auch mit Blick auf die kommenden Europawahlen eingetrübt. Bislang hatten die Genossen aus Nordrhein-Westfalen, die den stärksten Landesverband stellen, einen aussichtsreichen Platz auf ihrer Liste für einen Brandenburger reserviert. Dieses Mal, wo man ohnehin mit weniger Mandaten rechnet, soll die Kulanz ein Ende haben. Generalsekretär Stohn hofft, dass sich das Blatt noch einmal wendet. Der Osten dürfe doch nicht ohne SPD-Stimme in Brüssel bleiben, argumentiert er. Die aktuelle Abgeordnete der SPD im Europäischen Parlament, Susanne Melior, hat den Vorstand informiert, nicht wieder anzutreten.