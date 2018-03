Überraschungsfund in der Pipibox

Dietmar Stehr

Neuruppin (MOZ) Ob menschliche Abgründe oder der Sumpf des Verbrechens: Worin Polizisten regelmäßig wühlen müssen, ist selten angenehm. Manchmal kommt es aber noch dicker, wie ein jetzt bekannt gewordener Fall aus Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) belegt.

Dort ist die auf Miettoiletten und Fettabscheider spezialisierte Firma Pipi Meyer heimisch, deren aufmerksamer Mitarbeiter höchst ungewöhnliche Ermittlungen lostrat. Es war der 4. Dezember 2017 und eigentlich ein ganz alltäglicher Einsatz. An der A24, unweit von Herzsprung, mussten auf einem Parkplatz zwei Dixi-Klos leergepumpt werden. Doch etwas war anders als sonst. Laut Sabine Mayer-Sow, einer der beiden Geschäftsführerinnen, bildete sich plötzlich vorne am Saugrohr eine Verstopfung. Das komme schon einmal vor, denn allzu gerne werden die sogenannten Pipiboxen als Mülleimer missbraucht. So auch diesmal, nur dass nicht klassischer Unrat für die Verstopfung sorgte, sondern Sparbücher und Ausweisdokumente – am Ende ein ganzer Zehn-Liter-Eimer voll. Außerdem hatte der Außendienstler von Pipi Meyer ein verdächtiges Klappern in der Saugleitung wahrgenommen. Womöglich waren noch andere wichtige Gegenstände im Auffangkessel gelandet.

Das zu klären, sollte Aufgabe der umgehend eingeschalteten Polizei werden. Beamte des Kriminalkommissariats in der Inspektion, kurz KKI, stellten das Entsorgungsfahrzeug sicher und nahmen es gemeinsam mit den Fachleuten von Pipi Meyer unter die Lupe. „Dabei wurde noch einiges an Schmuck gefunden“, so Sabine Meyer-Sow.

Schnell stellte sich heraus, dass der Fund mit einem Einbruch im mecklenburgischen Parchim in Zusammenhang stand. Dort war laut Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust, am 1. Dezember zwischen 16.30 und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Täter sollen über den Balkon eingestiegen sein, eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld, dazu EC-Karten, Sparbücher und weitere persönliche Dokumente erbeutet haben. Sachschaden: mindestens 2000 Euro.

Allem Anschein nach hatten die Diebe gleich nach der Tat die Spreu vom Weizen getrennt und das, was ihnen nicht wertvoll genug erschien oder sie hätte belasten können, in der Pipibox entsorgt. Von den vermeintlich wertvolleren Schmuckstücken fehlt, wie auch den Einbrechern, bisher jede Spur. Womöglich sitzen sie aber auch schon in Haft.

So wurde im Januar eine siebenköpfige bulgarische Einbrecherbande ausgehoben, die speziell im Landkreis Ludwigslust-Parchim ihr Unwesen getrieben haben soll. Ob ein Zusammenhang mit dem ungewöhnlichen Fund an der A24 besteht, muss nun die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe klären – nicht zuletzt anhand der gesicherten Spuren. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, versichert Polizeisprecher Wiechmann.

Anhand von Fotos des aus dem Fäkalientank geborgenen Schmucks konnten die Eigentümer ihr Hab und Gut umgehend identifizieren. Die Geldkarten ließen sich anhand der aufgedruckten Namen ohnehin zuordnen.

„Unser Mitarbeiter hat toll geschaltet“, lobt Pipi-Meyer-Chefin Sabine Meyer-Sow. Die Geistesgegenwart lohnte sich. Weil nun auch viele Erb- und Liebhaberstücke wieder aufgetaucht sind, bedankten sich die Einbruchs-opfer mit einem großen Präsentkorb bei dem Neuruppiner Entsorgungsunternehmen. So wurde es noch ein unerwartet leckeres Happy End.