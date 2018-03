Investitionsbremsen suchen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Finanzminister Görke sonnt sich im Licht eines exorbitanten Haushaltsüberschusses. Der Linkenpolitiker trägt immer noch schwer an dem alten Vorwurf, seine Partei könne nicht mit Geld umgehen. Wie gut, dass es ihm und seinen Vorgängern da gelungen ist, das mit schwarzen Zahlen und einem allmählichen Schuldenabbau zu widerlegen – könnte man meinen.

Muss man aber nicht. Brandenburg profitiert wie alle anderen Bundesländer auch von der erfreulich langanhaltenden Konjunktur. Nie sind die Einnahmen so gesprudelt wie in den vergangenen Jahren. Wenn man dem Finanzminister einen Verdienst zurechnen möchte, dann dass er den Personalabbau in einigen Verwaltungsbereichen gestoppt hat. Längst jedoch nicht in allen, wie die Richter und Staatsanwälte bestätigen können.

Die Landesregierung hat auch mehr Geld in Investitionen geleitet, erst jüngst wieder im Nachtragshaushalt für dieses Jahr. Allerdings nützt das wenig, wenn das Geld nicht abfließt. Nicht jeder Euro, der nicht ausgegeben wurde, ist ein Gewinn. Und schon gar nicht ist der mangelnde Mittelabfluss in wichtige Infrastrukturprojekte ein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen.