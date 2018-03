Thomas Baake

Falkensee (MOZ) "Kaufen - Verkaufen - Schnäppchen machen" heißt es am Samstag, 7. April, auf dem Gelände des ASB- Begegnungs-, Beratungs- und Beschäftigungszentrum in der Hansastraße 49. Der ASB lädt Interessierte in der Zeit von 10 bis 14 Uhr zum Trödelmarkt ein. Es wird keine Standgebühr erhoben. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 03322/2865079.