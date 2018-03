Pfiffiger Name für Tierpark-Kiosk gesucht

Kerstin Unger

(MOZ) Der Tierpark erwartet am Ostersonntag wieder viele Besucher zu Spiel, Spaß und Unterhaltung. Seit Jahren ist die MOZ-Osterfete ein fester Termin im Kalender vieler Familien aus Angermünde und Umgebung. Der Tierpark, sein Förderverein, die Betreuer der Wettspielstationen aus dem ABW und alle anderen Beteiligten sind dafür bestens gerüstet.

Auch der Kiosk ist bereits österlich geschmückt. Zu Ostern ist offizielle Saisoneröffnung. Doch schon seit Montag können Tierparkbesucher hier wochentags ab 11 Uhr ihren Eintritt entrichten und sich mit einem Imbiss stärken. An den Wochenenden ist der Kiosk von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bedient werden die Besucher ab sofort von zwei Anjas, denn seit dem 23. März hat Anja Kurth mit der 20-jährigen Anja Wichmann eine Unterstützung bekommen. Sie ist eine von vier Mitarbeitern, die von der UM Fleisch und Wild-GmbH neu eingestellt wurden, darunter eine Köchin, ein Produktionshelfer und zwei Verkäuferinnen.

Die Mitarbeiter werden bei der MOZ-Osterfete alle Hände voll zu tun haben, denn John Mai will die Versorgung beim Fest in seinem ersten Jahr als Kioskbetreiber erweitern. „Wir stellen zwei Schankwagen auf, einen am Spielplatz und einen an der Bühne“, sagt er. Da die Temperaturen laut Wetterbericht nicht unbedingt frühlingshaft werden sollen, gibt es hier auch Glühwein und heißen Kaffee. „In einem Grillzelt wartet ein reichhaltiges Imbissangebot aus uckermärkischen Produkten, von Steak, Bratwurst, Wild- und normalen Buletten und Pommes bis zur Champignonpfanne“, verrät der Chef.

Der hübsche Kiosk soll in diesem Jahr übrigens einen Namen bekommen. Neben Namen für die kleinen Zwergziegen können alle Gäste deshalb bei der MOZ-Osterfete auch passende Vorschläge für das Häuschen abgeben. Gesammelt werden diese direkt am Kiosk. Wer noch etwas länger überlegen will, hat dazu bis zum 1. Mai Zeit. Dem Namenspaten für die beste Idee winkt ein Grillpaket der UM Fleisch und Wild-GmbH für zehn Personen.