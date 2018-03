Streit um vollgepackte Körbe

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel, Aufnahmestopp für alleinstehende Männer in Marl, generell keine neuen Nutzer nimmt vorerst die Tafel in Güstrow an – und in Fürstenwalde steht Khedi Mutsaeva vor gut gefüllten Körben mit Bananen und Orangen. Seit 2016 kommt die Tschetschenin zur Tafel in die Hegelstraße; am Montag kauft sie für sich und ihre sechs Kinder einen Korb voll Obst und Gemüse, für den sie einen Cent-Betrag zahlt.

„Wir sind gut bestückt, vor allem in Erkner, weil wir unermüdlich Ware heranfahren“, sagt Siegfried Unger, Vorsitzender der Gefas. Das unterscheide die vom Verein im Landkreis Oder-Spree betriebenen Tafeln in Fürstenwalde, Erkner, Beeskow und Storkow von den Einrichtungen, die deutschlandweit Schlagzeilen machen. „Bei uns wird es keinen Aufnahmestopp geben“, bekennt Unger dann auch geradeheraus. Was jedoch nicht heißt, dass es bei der Gefas nicht „brennt“. „Auch bei uns gab es Handgreiflichkeiten und Drohungen, bleiben ältere deutsche Nutzer wegen der Asylbewerber weg“, stellt Unger klar.

Rund 1500 Besuche von Tafel-Nutzern zählt die Gefas in Fürstenwalde monatlich, 60 bis 70 Prozent der vorgezeigten Kundenkarten gehören Asylbewerbern. In Erkner sei das Verhältnis bei rund 1700 monatlichen Besuchen ähnlich; in Storkow und Beeskow halten sich deutsche und ausländische Tafel-Gänger die Waage. „Die Besuche haben sich mit den Flüchtlingen zunächst verdoppelt“, sagt Unger, „später gab es durch das Wegbleiben der Deutschen einen Einbruch in den Besucherzahlen.“

„Achtung: Bitte nicht vordrängeln“, steht an der Tür zum kleinen Verkaufsraum der Fürstenwalder Tafel; daneben hängt der „Tafel-Kodex“ in Englisch, Russisch und Arabisch. Nicht alle Asylbewerber wollen verstehen, worin der Zweck der Tafel bestehe, sagt Carsten Rowald, der das im selben Haus untergebrachte Übergangswohnheim betreibt. Vollgepackte Körbe, obwohl je nach Familiengröße jedem Nutzer nur begrenzt viele Lebensmittel zur Verfügung stehen, führen zu Auseinandersetzungen zwischen Tafel-Mitarbeitern und Asylbewerbern. Wiederholt musste der Wachschutz einschreiten.

Ausschluss von Migranten kommt für die Gefas dennoch nicht in Frage: „Armutsmilderung und Asylarbeit sind unsere Hauptziele“, begründet Vorstand Siegfried Unger. Die Ausgabe vergünstigter Lebensmittel sei das eine, Integration in Arbeit und Gesellschaft das andere, wofür sich der Wohlfahrtsverein einsetze. Von den über hundert Ehrenamtlichen, die an den vier Standorten tätig sind, seien viele selbst von Armut betroffen.

Aus den jüngsten Konflikten zieht der Verein dennoch Konsequenzen. „Wir bemühen uns verstärkt, Asylbewerber in die Tafel-Arbeit einzubinden“, erklärt Unger und hofft, dass die neugewonnenen Ehrenamtlichen Einfluss auf das Verhalten anderer Migranten nehmen. Weiter eingeschränkt werden soll das Problem des „Tafel-Tourismus“, also der Verkehr zwischen den Tafeln. Im Kreis gibt es dafür verschiedenfarbige Nutzerkarten. In Fürstenwalde sind sie grün, an den anderen Standorten weiß, rot und gelb. „Kunden aus umliegenden Landkreisen werden künftig nicht mehr zugelassen“, stellt Unger klar. Bisher drückten seine Mitarbeiter bei Nutzern aus Märkisch-Oderland und Dahme-Spreewald ein Auge zu.

Angesichts der hohen Besuchszahlen und der angespannten finanziellen Situation sei das nicht mehr möglich. Abgesehen von Zuschüssen, die auf Antrag alle fünf Jahre beim Land gestellt werden könnten und die in der Vergangenheit etwa in neue Kühlautos investiert worden seien, erhalten die Tafeln von Bund und Land laut Unger kein Geld. Einzelne Kommunen stellen mit kleinen Zuschüssen die Ausnahme dar; im aktuellen Haushalt der Stadt Erkner etwa sind 3700 Euro für die Arbeit der Tafel eingestellt. In Storkow wurden in der Vergangenheit bis zu 1000 Euro aus dem städtischen Budget für Vereine gewährt. In Fürstenwalde hatte die Gefas zuletzt 10 000 Euro als Unterstützung für die Tafel beantragt – gewährt wurde das Geld wie in den Vorjahren nicht.

Hoffnung setzt Siegfried Unger nun in den Kreis: im jüngsten Finanzausschuss hatte die Links-Fraktion beantragt, noch in diesem Jahr 40 000 Euro für die Tafeln im Kreis – darunter auch die von einer gemeinnützigen Gesellschaft getragene Tafel in Eisenhüttenstadt – bereitzustellen. Am 11. April berät der Kreistag über den Vorstoß. Verwaltung und Politik, sagt Unger, hätten das Thema Armutsbekämpfung viel zu lange vernachlässigt.