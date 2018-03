Warschaus erste Zugeständisse gegenüber Brüsel

Dietrich Schröder

Warschau (MOZ) Das von der EU eingeleitete Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen und auch die mahnenden Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Warschau-Besuch vor einer Woche zeigen offenbar Wirkung: Polens Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) will die im vergangenen Jahr beschlossene Justizreform abschwächen.

Das Gesetzespaket hatte heftige Kritik hervorgerufen, weil die Unabhängigkeit der Justiz gegenüber der Politik eingeschränkt und damit das demokratische Prinzip der Gewaltenteilung verletzt wird. Vor allem die Macht des Justizministers, der die Präsidenten aller Gerichte des Landes abberufen und neue einsetzten konnte, soll abgeschwächt werden. Künftig soll der Landesjustizrat (ein Richtergremium) zumindest wieder ein Anhörungsrecht haben.

Zudem sollen Urteile des früheren Verfassungsgerichts, die dieses noch vor seiner Neubesetzung mit fünf PiS-Kandidaten gefällt hatte, endlich im Gesetzblatt veröffentlicht werden. Diese Entscheidung ist besonders pikant, da eine Mehrheit der früheren Richter die Wahl ihrer Nachfolger als verfassungswidrig eingeschätzt hatte.

Beobachter sind sich einig, dass damit der Konflikt mit der EU entschärft werden soll. Deren Vertreter hatten gedroht, die Förderung Polens aus dem Brüsseler Haushalt zu kürzen.

Allerdings hat Justizminister Zbigniew Ziobro bereits rund 100 Gerichtspräsidenten neu berufen, so dass die Neuregelung de facto zu spät kommt. Führende PiS-Vertreter meinen, dass Polen es künftig so machen müsse wie die Orban-Regierung in Ungarn. Diese setze ähnliche Ziele wie die PiS durch, agiere gegenüber der EU aber taktisch geschickter.