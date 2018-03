Die Knaufhammeraxt im Kassenraum

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Abschied vom Heimatmuseum: Schrittweise nimmt das neue Stadtmuseum von Strausberg seine moderne Gestalt an. Sie trägt die Handschrift des Ateliers AM-Design von Rolf Hartmann und Elke Neumann aus Gielsdorf.

Die neuen grauen Vitrinen muten in ihrer kubistischen Form nicht anders als zeitgemäßes Berliner Museumsdesign an. Hinter ihren Glasscheiben bilden die steinzeitliche Knaufhammeraxt, die anderen Äxte, Werkzeuge und Gefäße aus vorgeschichtlicher Zeit einen starken Kontrast. Regionale Fundstücke, Sachzeugen von Eis- und Bronzezeit und der Vorgeschichte der slawischen Besiedelung des Barnim bis hin zum Mammutstoßzahn fesseln den Besucher schon im neu gestalteten Kassenraum. Dort sitzt eine Mitarbeiterin ebenfalls an einem grauen, kantigen Tresen. Es wird Andenkenporzellan an Strausberg aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt, wo auch die aktuellen Bildbände und Broschüren zu erwerben sind.

„Die Vitrinen sind maßgeschneidert“, sagt Museumsgestalter Rolf Hartmann, „wir sind sehr froh, dass die in Geyer im Erzgebirge ansässige Ausstellungsbaufirma Schreiber das beste Angebot für den Auftrag abgegeben hat, denn sie ist in der Museumsszene sehr renommiert.“ Die bisher neu gestalteten Räume tragen die Handschrift des freischaffenden Museums- und Ausstellungsgestalters und seiner Frau Elke Neumann. Er hat Vitrinen entworfen, deren unterer Teil als verschließbares Depot dient, Schubladen lassen sich mit Glasplatten abdecken und ebenfalls von Besuchern herausziehen und betrachten.

Die Besucher sollen mehr als bisher auf Entdeckungsreise im Museum gehen. Neugier wird geweckt mit Schiebetafeln, hinter denen sich tiefer gehende Informationen und Anschauungstafeln wie die zur geologischen Geschichte der Region verbergen. Großformatige Wendebücher regen zum Weiterblättern an. Das erste ist liegen montiert, andere werden senkrecht stehen. Die Geschichte des Hauses selbst wird an der Wand des Treppenhauses anschaulich dokumentiert. Der Rundgang zur Stadtgeschichte beginnt künftig nach dem Verlassen des Kassenraumes im Erdgeschoss links.

Im Obergeschoss ist die historische Küche überarbeitet worden, das Biedermeierzimmer ist schon neu gestaltet. Wer mit dieser Epoche nicht viel anfangen kann, erfährt dort, welchen großen Einfluss sie hatte. So schmückt den Tisch ein Biedermeiersträußchen, nicht etwa aus Kunstblumen, sondern aus echten Rosen von der Strausberger Floristin Daniela Burkhardt (Dannys Blumenhaus, Große Straße 17) durch Gefriertrocknung haltbar gemacht. Der Raum hinter dem Biedermeierzimmer soll bis zum Museumstag fertig sein. der ist am 13. Mai und geöffnet wie jeden Sonntag (14–17 Uhr/außer feiertags). Überhaupt ziehen Museumsleiterin Christa Wunderlich und ihre vielen Unterstützung den Wandel vom Heimat- zum Stadtmuseum bei laufendem Betrieb durch. Da es in einem Zuge zu kostspielig wäre, realisiert das Museum seine Modernisierung in Jahresscheiben bis 2019.