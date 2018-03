Einbrecher bevorzugen Lindenallee

MOZ

Eisenhüttenstadt (Christopher Braemer) Zwei Nächte, zwei Gebäude, ein gescheiterter und ein erfolgreicher Einbruch nur wenige Meter voneinander entfernt: Unbekannte Einbrecher halten die Lindenallee in Atem. Als Verkäuferin Ira Eisener am Dienstagmorgen um kurz nach fünf Uhr in ihre Bäckerei kam, stand sie vor geknackten Türen. Doch nicht nur die Glastüren zur Landbäckerei Meyer, sondern auch die des Reformladens nebenan sowie zwei Büros in der oberen Etage wurden aufgebrochen und das Innere anschließend verwüstet.

Erst in der Nacht zuvor waren Einbrecher gescheitert, in zwei nebeneinanderliegende Geschäfte nur ein paar Meter weiter einzudringen. Sie ließen den Schraubenschlüssel im Türspalt stecken, den der vietnamesische Besitzer am Morgen danach entdeckte.

Schleunigst kontaktierte Ira Eisener die Besitzerin des Reformladens, die um kurz nach sechs Uhr am Tatort eintraf. Der Schaden hielt sich in Grenzen: Die Kasse lag geöffnet auf dem Boden, die Tür zum Lager wurde aufgetreten und die Einrichtung, beispielsweise die Theke, leicht verwüstet. „Ich habe überlegt, ob ich den Laden öffne“, verrät die Inhaberin des Geschäftes, die sich dann doch dafür entschied. Was die Diebe suchten, bleibt unklar. Technik oder Wertsachen wurden nämlich nicht entwendet. Einen alten Computer aus dem geöffneten Schrank im Lager sowie das Kleingeld aus der am Abend zuvor von den Inhabern geleerten Kasse haben die Unbekannten dagelassen.

Die Einbrecher kamen durch die Haupteingangstür und bahnten sich den Weg durch mehrere Türen nach oben. Dort öffneten sie gewaltsam die Türen von zwei Büros. Eins davon stand leer, das andere gehört Sascha Tuchen. Das Büro des Angestellten wurde ebenfalls durchwühlt, jedoch nichts entwendet. „Viel zu stehlen gab es nicht“, verrät Sascha Tuchen, der mit einem alten Computer arbeitet. Sämtliche Schlösser und Türen wurden am selben Tag repariert, die Schäden für die Versicherung dokumentiert.

„Wir werden die Sicherheitsmaßnahmen umgehend verstärken“, sagt Chris Guhl von der Hausverwaltung. Die Polizei war vor Ort, sicherte Spuren. Sie beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro. ⇥(cb)