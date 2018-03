Lkw-Verkehr nervt die Müllroser

Mit der Ruhe ist es seit Montag vorbei: Ina Maria Scherno steht am Straßenrand. Ein Lkw donnert an ihr vorbei.⇥ © Foto: Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Seit Montag donnern wegen der Bauarbeiten auf der B 87 Sattelschlepper und andere schwere Lkw über enge Müllroser Straßen. Anwohner fordern jetzt, die Laster über Eisenhüttenstadt umzuleiten.

Ina Maria Scherno wohnt eigentlich idyllisch in Müllrose. Vom großen Balkon ihres Hauses blickt sie direkt auf den Großen Müllroser See und dessen grünes Ufer. Und ist der Himmel wie am Dienstagvormittag wolkenfrei, können ihr Partner und sie diesen Blick bis zum frühen Nachmittag im Sonnenschein genießen. Der Natur und der Ruhe wegen ist die Zahnärztin, die von 1991 bis 2014 in Müllrose eine eigene Praxis geführt hatte und dann zu ihrer großen Liebe nach Dresden gezogen war, im Frühjahr 2017 nach Müllrose zurückgekehrt. Die sächsische Landeshauptstadt, wo sie direkt neben der Frauenkirche eine neue Praxis aufgemacht hatte, sei ihr dann doch „zu laut und die Luft zu unsauber gewesen“, sagt sie. Deshalb hätten ihr Mann und sie letztlich den Entschluss gefasst, zurückzukehren in das Haus, dass ihr seit Anfang der 1990er-Jahre gehört.

Mit der Ruhe und der Idylle ist es allerdings seit Montag vorbei. Denn seit Beginn der Instandsetzungsarbeiten auf der Bundesstraße B 87 donnern schwere Sattelschlepper und andere Lkw durch die Mixdorfer Straße. Weil der Landesbetrieb Straßenwesen hier entlang und dann weiter über Mixdorf und Grunow die Umleitung zwischen Müllrose und Beeskow eingerichtet hat. Und zwar für beide Fahrtrichtungen. Obwohl es zumindest für die Lkw auch eine andere Möglichkeit gegeben hätte.

„Der Lärm und der Dreck sind wirklich unerträglich“, ärgert sich Ina Maria Scherno. Dazu kämen die Erschütterungen. „Wenn ich am Fenster stehe oder auf dem Balkon sitze und die Lkw fahren vorbei, dann wackelt das ganze Haus.“ Auch erste Risse hätten sich schon gebildet – zusätzlich zu jenen, die es seit dem vergangenen Jahr gibt, als zuletzt eine Umleitung durch Müllrose geführt hatte. „Voriges Jahr war das schon schlimm – doch so viele Lkw fahren hier jetzt zum ersten Mal.“

Die Mixdorfer Straße führt direkt am Haus vorbei, trennt das Grundstück vom Seeufer. Und wie auf Bestellung rollen vier schwere Lkw in Kolonne am Haus vorbei, zwei große Holztransporte und zwei Sattelschlepper. Plötzlich hält die Kolonne. Weil ihr ein fünfter Lkw entgegenkommt. Und eigentlich ist die Straße für zwei breite Laster viel zu schmal. Nur im Schritttempo können die Lkw aneinander vorbeifahren. Danach geben die Fahrer wieder ordentlich Gas. Anhalten, anfahren. Entsprechend laut heulen die Motoren auf. Was die Anwohner vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden belastet – an gesunden Schlaf bei geöffneten Fenstern ist nicht zu denken.

Direkt auf der Umleitungsstrecke befindet sich auch eine Bushaltestelle, an der morgens viele Schüler der Grund- und Oberschule aussteigen. „Jetzt sind ja Ferien“, sagt Ina Maria Scherno, „aber auch nach den Ferien werden hier die Lkw fahren und ich befürchte, dass es dann gefährlich werden kann für die Kinder und Jugendlichen.“ Sie fordert, dass schwere Lkw nicht länger über Müllrose umgeleitet werden, sondern weiträumig über Eisenhüttenstadt und die B 246. Und dass als Sofortmaßnahme auf der gesamten Umleitungsstrecke durch Müllrose Höchsttempo 30 angeordnet wird. Mit diesen Anliegen hat sie sich auch gleich am Montag an die Amtsverwaltung Schlaubetal und an den Landesbetrieb Straßenwesen gewandt. Vom Landesbetrieb erhielt sie am Dienstag die Antwort, eine Umleitung über Eisenhüttenstadt sei nicht möglich. Damit will sie sich aber nicht zufriedengeben. Und ihre Nachbarn sehen das genauso.

„Die Lkw müssen sofort raus aus Müllrose“, sagt Ina Maria Scherno. „Wenn das nicht passiert, fällt uns sicher ein, wie wir uns zur Wehr setzen können.“