Grünes Licht für Schulplanung

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Die Gemeindevertreter haben der Schulentwicklungsplanung 2018 bis 2030 und dem Kitaentwicklungsplan 2018 bis 2023 zugestimmt. Damit treten zwei wichtige Planungsinstrumente in Kraft, an denen sich die Verwaltung orientieren kann. Streit gab es mal wieder um die weiterführende Schule.

„Es wird empfohlen, in erster Linie die Etablierung eines Gymnasiums in Betracht zu ziehen, da das Gymnasium die von Schöneicher Grundschülern am häufigsten gewählte Schulform ist.“ Es ist dieser Satz aus dem Konzept zur Schulentwicklungsplanung, um den sich die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung die Köpfe heiß redeten. Und den sie auf Antrag von Henry Drozdzynski (NF/Grüne/FFW) schließlich mit deutlicher Mehrheit aus dem Papier strichen, das von der Landesweiten Planungsgesellschaft aus Berlin im Auftrag der Gemeinde erstellt wurde. Das so geänderte Konzept wurde danach mit 15 Ja-Stimmen (zwei Nein, zwei Enthaltungen) ziemlich deutlich beschlossen.

Die Linken waren zuvor mit einem Änderungsantrag gescheitert, in dem sie unter anderem forderten, die Bedarfsanalyse zu ändern, die in die Empfehlung für die Schulform mündet. Bei der Analyse hatte sich herausgestellt, dass das Gymnasium die am meisten angewählte Schulform von Schöneicher Schülern in den vergangenen Jahren war. Problem nach Ansicht der Linken: Zwar wurde die von ihnen präferierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in öffentlicher Trägerschaft in die Betrachtung aufgenommen, doch de facto existiere diese Schulform im Planungsraum nicht und „kann demnach nicht angewählt werden“, wie es in der Begründung zum Antrag heißt. Um aussagekräftige Befunde zu erhalten, sollten deshalb vergleichbare Gemeinden im Berliner Umland betrachtet werden, in denen es beide Schulformen in Nachbarschaft zueinander gebe, so die Empfehlung. „Wir wollen beide Schulformen gleichberechtigt geprüft wissen“, sagte Linken-Chef Fritz Viertel, „oder wollen wir als Gemeinde mit dem Gymnasium nur eine Schulform in den Blick nehmen, die die Hälfte der Kinder von vornherein ausschließt?“

Philip Zeschmann (BBS/UBS) hielt den Antrag der Linken für richtig. „Wir erhöhen die Chancen für eine weiterführende Schule, wenn wir die Empfehlung nicht nur aufs Gymnasium verengen“, sagte er. Karin Müller (SPD) sprach sich dafür aus, dem eingangs erwähnten Kompromissvorschlag von Henry Drozdzynski zu folgen. Und Andreas Bachhoffer (CDU) mahnte, den Schulentwicklungsplan nicht wegen dieser Frage abzulehnen. „Was wäre das für ein Signal an den Kreis?“

Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) erinnerte daran, dass der Teil zur weiterführenden Schule nur ein Exkurs im Entwicklungsplan sei, da der Kreis über diese Frage entscheide. „Machen wir uns keine Illusion. Welche Schule hier eröffnet wird, hängt davon ab, für welche Schulform in der Region als erstes ein Bedarf da ist“, sagte er. „Wir müssen uns um unsere Grundschulen kümmern, da kommen auf uns Millionen-Investitionen zu.“ Hintergrund ist, dass laut Prognose ab dem Jahr 2024/25 die bisher angebotenen fünf Klassen pro Jahrgang an beiden Grundschulen nicht mehr ausreichen. Steinbrück soll daher nun ein Konzept für den Ausbau der Bürgelschule erarbeiten lassen.

Mit großer Mehrheit verabschiedet wurde auch der Kitaentwicklungsplan. Darin wird empfohlen, die Entwicklung der Betreuungsquoten und Kinderzahlen der nächsten zwei Jahre abzuwarten, um zu entscheiden, ob bestehende Kitas weiter betrieben werden sollen oder ein Neubau notwendig ist.