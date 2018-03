Mobiler Autocheck unterwegs

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Dieter Kautz ist am Dienstagvormittag gleich der erste, dessen Auto von den Fachleuten des ADAC im Servicemobil untersucht wird. „Ein Mercedes geht nicht kaputt“, behauptet der Diedersdorfer scherzhaft. „Aber die Kontrolle nehme ich immer wahr, wenn sie hier sind“. „Sie“ sind noch heute, am Gründonnerstag und Dienstag nach Ostern Servicetechniker René Kühr und Kfz-Technikermeister Christian Linke.

Die Kunden nehmen das mobile Angebot gern an. „Zwischen 30 und 40 Besucher haben wir am Tag“, sagt Kühr. Mehr dürften es nicht werden, da sonst das Beratungsgespräch, das er mit den Autobesitzern führt, während sein Kollege die Begutachtung durchführt, zu kurz käme. „Dass man Batterien nachladen kann, wissen zum Beispiel viele nicht“, sagt Kühr. Selbstverständlich würde das Wieder-Aufladen nicht dauerhaft die Anschaffung einer neuen Autobatterie verhindern. In vielen Fällen könne es aber einen Neukauf hinauszögern.

„Die Uhr ist wieder richtig eingestellt, das ging über’s Radio“, erklärt Linke Dieter Kautz. Dieser ist erleichtert. Mit den neuen Autos ändert sich auch die Bedienung, manche Technik ist kompliziert zu bedienen. „Stehen lassen, ADAC anrufen, die kommen sofort“, schwärmt Kautz. Er fasse selbst lieber nichts an am modernen Fahrzeug. Die vom ADAC angebotenen Kontrollen sollen einem solchen Fall vorbeugen, Werkstattbesuche möglichst verhindern. Die Kontrolle, die in Seelow bis Gründonnerstag und dann noch einmal am Dienstag nach Ostern im Servicemobil möglich ist, ist für ADAC-Kunden kostenlos. Für andere Autofahrer ist der Lichttest kostenlos. Neben der Lichtmaschine prüfen die Mitarbeiter bis Donnerstag die Scheinwerfer, die Batterie und führen Sichtkontrollen für Bremsen und Reifen durch, prüfen Frostschutz und das Kühlsystem. „Ab dem 3. April nehmen wir Fahrwerktests vor“, sagt Kühr. Dann wird zusätzlich der Spurverlauf begutachtet sowie die Stoßdämpfer, eine Sichtkontrolle des Motors gibt es ebenfalls.

Neben den Fahrzeugüberprüfungen machen Mitarbeiter des ADAC auch mobil, wenn es um persönlichen Sicherheitskontrollen geht. „Viele ältere Fahrer können dadurch einschätzen, wie schnell sie zum Beispiel noch reagieren können“, erklärt Kühr. In Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Oderland, dem Optiker Fielmann sowie Hörpartnern bietet der Autoclub Tests an: Reaktionsfähigkeit und Sehen werden getestet, um es Fahrern zu erleichtern, sich selbst einzuschätzen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. ⇥(jsj)

ADAC-Servicemobil noch am 28. und 29. März sowie 3. April, Kaufland-Parkplatz in Seelow.