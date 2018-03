Spenden lassen Kinderaugen leuchten

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Jessica Treptow-Klingen blickte am Dienstagnachmittag in der Wohnstätte „Waldhaus“ der Stephanus-Stiftung an der Frankfurter Straße in Bad Freienwalde in leuchtende Kinderaugen. Die Vorsitzende des Kreisschulbeirates Märkisch-Oderland brachte einen Transporter voller Spielzeug, Bücher, CDs und Kinderkleidung zum „Waldhaus“. Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die im „Waldhaus“ leben, sowie drei vom Familienentlastenden Dienst (FED) der Stephanus-Stiftung betreute Familien mit ihren Kindern freuten sich als erste über die vorösterliche Überraschung.

Vor vier Wochen hatte der Kreisschulbeirat durch die MOZ zu Spenden für das Kinder- und Jugendwohnen des „Waldhauses“ sowie für den der Wohnstätte angesiedelten FED aufgerufen. „Danach haben wir einen Stammtsch einberufen, einen Flyer produziert und ihn an alle Schulen im Landkreis verschickt“, berichtete Jessica Treptow-Klingen. Anschließend seien sieben Annahmestellen im Landkreis eingerichtet worden. Am Freitag holten sie die Spenden dort ab. Eltern, Lehrer und Schüler hatten derart viel gespendet, dass ein großer Transporter brechend voll wurde. Der große Raum im „Waldhaus“ war fast zu klein.

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern“, sagte Margrit Gutzeit-Albrecht, Leiterin des „Waldhauses“. Für die Kinder sei eine solche Spende eine große Ausnahme. Sie seien es nicht gewohnt, sich etwas aussuchen und ein bisschen mehr zu nehmen können. In der Wohnstätte werden 19 Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen betreut. Sie besuchen die Laurentiusschule, die Schule am Wald in Worin sowie vereinzelt die Albert-Schweitzer-Schule. Insgesamt leben 79 Menschen in der Wohnstätte. Einschließlich dem FED, der dazu gehört und 240 Familien betreut, beschäftigt das „Waldhaus“ 124 Mitarbeiter.

Der Kreisschulbeirat hofft, dass er durch die Spendenaktionen, die das Gremium zum zweiten Mal initiiert hat, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird. Der Kreisschulbeirat werde bereits häufiger angefragt, sagte Jessica Treptow-Klingen. Anfragen gebe es zu Schulbussen, zum Lehrermangel sowie bei Schwierigkeiten zwischen Schülern und Lehrern. ⇥(sg)