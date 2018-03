1100 bemalte Eier schmücken Vorgarten

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde 1100 ausgepustete und selbst bemalte Eier schmücken den Vorgarten von Gisa und Klaus Krüger in Bad Freienwalde. Auf Schaschlikstäbe gesteckte und befestigte Eier zieren einen Zierbrunnen, Bäumchen und Beete. Vor fünf Jahren hat Gisa Krüger damit angefangen. Jedes Jahr kommen immer mehr Eier dazu. So setzten die Krügers dem Brunnen noch eine Krone auf, die auch mit Nadelbaumzweigen und Eiern verziert wurde. Gisa Krüger bemalt die Eier das ganze Jahr über mit wetterfester Acrylfarbe oder häkelt bunte Netze für sie. „Die Eier werden alle mit Essigwasser ausgespült, damit sie nicht stinken“, erläuterte Gisa Krüger. 17 Mädchen und Jungen von der AWO-Kita „Sonnenschein“ wanderten am Dienstag mit ihren Erzieherinnen Sandra Kirsch und Karin Thiemer zur August-Bebel-Straße, um den Osterbaum in Krügers Garten zu bewundern. Gisa Krüger verwöhnte die Kinder mit Schokoladeneiern.

Nach Ostern werden die dekorativen Eier sorgfältig in große Kartons verpackt. Einige gehen zu Bruch, sie werden dann aber schnell durch neue ersetzt.