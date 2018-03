Verfahren zum Abriss läuft weiter

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Während der Verkehr auf der B 158 unermüdlich über die Brücke rollt, läuft im Hintergrund das Verfahren um ihren Abriss weiter. „Am 13. März erfolgte die Planungsabstimmung mit allen beteiligten Planungsbüros, dem Landesbetrieb Straßenwesen und der Stadtverwaltung zur weiteren Vorgehensweise und Überarbeitung der Terminplanung“, erklärte der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) in seinem Bericht für die Stadtverordnetenversammlung. Die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen will der Bürgermeister in der Stadtverordnetenversammlung am 3. Mai vorstellen. Die daran anschließende Beschlussfassung zu den vorbereitenden Untersuchungen und zum Rahmenplan erfolge in der Stadtverordnetenversammlung am 14. Juni, kündigte das Stadtoberhaupt das weitere Vorgehen an. Beide Planungen bildeten die Voraussetzungen, um Städtebaufördermittel für den Rückbau der Brücke einsetzen zu können, sagte Ralf Lehmann.

Damit verringern sich erheblich die Kosten für die Stadt. Der Ablaufplan für den Bebauungsplan zur neuen Ortsdurchfahrt verzögert sich. Zunächst seien alle Anforderungen der Fachplanungen insbesondere Umweltbericht zu klären, erklärte der Bürgermeister. Danach werde der gesamte Ablaufbahn präzisiert.

Der Abriss der Brücke als „städtebaulicher Missstand“ ist eine der Auflagen des Landesfachbeirates für Kurorte und Heilbäder des Landes Brandenburg, die die Stadt Bad Freienwalde erfüllen muss, um das Prädikat „Staatlich anerkanntes Moorheilbad“ weiter führen zu können. In der Prioritätenliste des Gesundheitsministeriums für Bad Freienwalde rückte der Abriss auf Platz eins.