Grünes Licht für gefragte Raritäten

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Buch ist wie zugesagt gut erhalten. Außerdem ist der Absender eine gemeinnützige Organisation, also sehr unterstützenswert“, schreibt ein Nutzer vor wenigen Tagen auf der Internetseite des Versandhandels Amazon. Der von ihm bewertete Absender sind die Christophorus-Werkstätten der Samariteranstalten. Unter der Marke „Büchertandem“ betreiben sie einen digitalen Gebrauchtbücherhandel. „5500 Bücher sind zurzeit im aktiven Status“, sagt Sven Hettwer, Abteilungsleiter Eigenproduktion. Früher oder später also werden die Bücher, die in nummerierten Pappkisten in einem kleinen Raum in der Tandemwerkstatt in der Alten Neuendorfer Straße lagern, per Post an Käufer in ganz Deutschland verschickt.

Frank Knappe nimmt ein eingeschlagenes Buch in die Hand, tippt dessen ISBN-Nummer in eine Datenbank ein. „Attische Nächte“, von Aulus Gellius bekommt grünes Licht; die Ampel, erklärt Sven Hettwer, zeigt an, wie gefragt ein Buch ist. Nachdem Frank Knappe noch dessen Zustand (sehr gut: ein Fehler, gut: zwei Fehler) erfasst hat, steht es im Internet zum Verkauf.

Am Dienstag haben zwei Bücher das Lager verlassen, manchmal seien es auch neun. Demgegenüber stehen die Eingänge – private Bücherspenden. „Zurzeit kommen viele, die den Frühjahrsputz zum Anlass nehmen, auszusortieren“, ergänzt Fachkraft Nancy Langefeld, die hauptsächlich die Kerzenwerkstatt und Änderungsschneiderei im selben Haus betreut.

Bücher in die Datenbank eingeben, in Kisten lagern und bei Bestellung versandfertig machen – diese Aufgabe nehmen in der Tandemwerkstatt Menschen mit psychischen Krankheiten war. „Viele von ihnen haben vorher fest im Berufsleben gestanden. Für ihre Bedürfnisse haben wir ein neues Arbeitsangebot mit Computertätigkeit gesucht.“ Manchmal, erzählt Sven Hettwer weiter, fallen seinen Mitarbeitern auch besondere Stücke in die Hände: wie ein Buch über Sigmund Jähn – vom Kosmonauten handsigniert.⇥(amd)

Bücherspenden nehmen die Tandemwerkstatt, Alte Neuendorfer Straße 4a, Mo bis Do 7.30 bis 15 Uhr, sowie der Christophorus-Shop, August-Bebel-Straße 1-4, 10 bis 18 Uhr, entgegen.