Landwirt fordert Umdenken seiner Branche

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Warum die Bodenbiologie wichtig für gesundes Ackerland und damit für gesunde Ernteprodukte ist, darüber hat Diplomlandwirt Jens Petermann jüngst im Haus der Naturpflege referiert. Er fordert ein Umdenken in der Landwirtschaft.

Er hat den, wie er sagt, künstlich hoch geputschten Erträgen in der Landwirtschaft abgeschworen. Seit 1. Juli 2017 ist sein Unternehmen, die Produktivgesellschaft Dannenberg mbH, ein Betrieb der „Biologisch-Dynamischen Landwirtschaft“. Das durch den Verzicht von Pestiziden geringere Betriebsergebnis versucht Jens Petermann mit einer Förderung vom Biolandbau durch das Land zu kompensieren. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Wie lange er den Betrieb mit 14 Mitarbeitern unter den jetzigen Rahmenbedingungen halten kann, das weiß er nicht. Doch ohne ein Umdenken im Bewirtschaften der Böden und finanzielle Hilfe „werden wir eine weitere Talfahrt unserer Böden erleben“, glaubt er.

Der 52-Jährige weiß, wovon er redet. Er kommt aus der konventionellen Landwirtschaft. 2003 übernahm er als Geschäftsführer das Dannenberger Unternehmen. Dann passierte 2007 etwas, das nachhaltig in seinem Kopf blieb. „Nach lang anhaltendem Regen kam es auf einem unserer Felder zu einer starken Bodenerosion. Das war der Auslöser über das nachzudenken, was bisher gelaufen ist, auch in meiner beruflichen Laufbahn“, so der Landwirt. Die Fläche war zwar nicht groß, aber das Ausmaß enorm: Das Regenwasser hatte sich an der tiefsten Stelle gesammelt und eine starke Bodenerosion hervorgerufen. Das hatte er so noch nicht gesehen. Er betrieb Ursachenforschung. Dazu musste er sich mit dem Thema Boden neu befassen. Petermann sprach mit Leuten, vertiefte sich in Bücher, die Wissen fernab des normalen Lehrpfades vermittelten, wie etwa „Die letzte Chance für eine Zukunft ohne Not“ von Annie Francé-Harrar. Er schaute bei Thaer nach, dem Wegbereiter der modernen Landwirtschaft, beschäftigte sich mit Bodenphysik und -chemie. „Den Aha-Effekt lieferte mir aber die Bodenbiologie. Je mehr Bodenbiologie es gibt, desto stabiler und ausgeglichener sind die Verhältnisse im Boden und damit auch die Erträge.“ In den letzten drei Jahrzehnten hätten die Böden durch die Art, wie sie bewirtschaftet werden, massiv an Bodenbiologie verloren. Ausdruck dessen seien die niedrigen Humusgehalte und der stärker werdende Chemieeinsatz. Mit dem Fehlen der Bodenbiologie können die Böden mineralische Dünger und Pestizide nicht mehr ausreichend verstoffwechseln. Das führe zu einer Überlastung der Böden und zur Belastung des Grundwassers. Deshalb ist für ihn klar: Nur die Masse der Bodenbiologie, deren Ausscheidungsprodukte und die daraus freiwerdenden Nährstoffe sind die Grundlage für gesundes Pflanzenwachstum, hochwertige Produkte und gesunde Lebensmittel.

Um diese zu fördern, bedarf es Anbautechniken, die das Bodenleben wenig negativ beeinflussen. Deshalb sei es nötig, in den Fruchtfolgen den Bodenschutz in Form von durchgehenden, bewachsenen und möglichst bedeckten Böden zu organisieren. „Das steht nicht im Kontext mit dem Zwang nach kurzfristigem und maximalem Gewinn“, sagt Petermann. Landwirte und Landwirtschaft stünden aber wie noch nie unter dem Druck der negativen öffentlichen Wahrnehmung in Kombination mit schlechten Erlösen. Beispiele dafür sind Billigfleisch bei Schwein und Geflügel, Milchpreisverfall und niedrige Preise für Pflanzenprodukte. „Ich sehe das Umdenken als gesellschaftliche Herausforderung für Politik, Verbraucher und Landwirte“, so der Landwirt. Seit 1. Dezember ist er stolzer Opa einer Enkelin. Ihr und der heranwachsenden Generation sei er zum Umdenken verpflichtet. Selbst wenn das Ertragseinbußen zur Folge hat und er bei Banken teils wenig Gehör findet.

Die Produktivgesellschaft Dannenberg bewirtschaftet 700 Hektar – teils mit Feldfrüchten zur Vermarktung, teils als Futterfläche für 165 Milchkühe und ihrer Nachzucht.