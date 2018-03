Ostereier suchen auf der Streuobstwiese

Patrik Rachner

Dyrotz (MOZ) Der NABU Regionalverband Osthavelland lädt am Ostermontag, 2. April, von 11 bis 13 Uhr zu einer Ostereiersuche auf die Streuobstwiese in Dyrotz-Luch ein. 50 Osterüberraschungen warten darauf, von Kindern gefunden zu werden. Während die Kleinen suchen oder sich beim Hasenhüpfen oder Eierlauf versuchen, haben die Erwachsenen die Gelegenheit, Interessantes zu dem Projekt "Streuobstwiese" zu erfahren. Vor dem Suchen müssen allerdings noch ein paar kleine Rätsel gelöst werden. Die Streuobstwiese erreichen Interessierte zu Fuß (etwa 1,1 Kilometer) oder mit dem Fahrrad über den verlängerten Dyrotzer Weg/Eutiner Straße zirka in Höhe der Bremener Straße. Von dort aus ist der Weg ausgeschildert. An der Streuobstwiese gibt es keine Parkmöglichkeiten. Nähere Informationen unter<a href="http://www.nabu-osthavelland.de oder via 033232/36139." rel="nofollow" target="_blank"> www.nabu-osthavelland.de oder via 033232/36139.</a>