Zerstörungswut kostet Hennigsdorf jährlich Tausende Euro

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit brachialer Gewalt haben bislang unbekannte Täter am Sonntagabend alle Scheiben des Wartehäuschens an der Bushaltestelle Edison­straße zerstört. Ein Anrufer hatte die Polizei gegen 21.15 Uhr informiert, weil die Scherben auch auf der Fahrbahn lagen und eine Gefahr für den Verkehr darstellten.

Für die Stadt wird die blinde Zerstörungswut teuer. „Ich rechne mit einem Schaden von 1 000 bis 1 200 Euro“, sagte der für öffentliche Flächen zuständige Fachdienstleiter Dirk Asmus. Jede einzelne Scheibe koste bereits 250 Euro im Ankauf. Doch die finanziellen Auswirkungen stellen nur die eine Seite des Schadens dar. Die andere: Da die Stadt keine Ersatzgläser vorrätig hat, müssen diese erst bestellt werden. Das dauert. „Teilweise betragen die Wartezeiten bis zu vier Wochen“, weiß Asmus aus Erfahrung.

In diesem Jahr musste er bereits sieben solcher zerstörten Glasscheiben zur Kenntnis nehmen. Damit ist der langjährige Jahresdurchschnitt von neun zerstörten Glasflächen fast erreicht. Pro Jahr gibt die Stadt etwa 3 000 Euro aus, um Vandalismus – dazu zählen auch Graffiti-Schäden – an den stadtweit 70 Wartehallen zu beseitigen. „Das ist zwar eine überschaubare Summe. Aber Kleinvieh macht auch Mist“, meint Asmus. Die Zerstörungswut bindet somit Geld – und damit auch Steuern der Hennigsdorfer –, das anderweitig sinnvoller eingesetzt werden könnte.

Wird die Polizei nicht sofort informiert, sodass sie die Täter noch vor Ort oder in der direkten Umgebung antrifft, kann im Nachhinein nur selten ein Verdächtiger ermittelt werden. Auch für den Fall vom Sonntag dürfte das zutreffen. Als die Polizei eintraf, waren die Täter schon mindestens eine Stunde zuvor verschwunden. Ein dieser Zeitung zugesandtes Fotos wurde vor 20 Uhr aufgenommen.

Dass die Tat in Zusammenhang mit der Werbung an den Haltestellen steht, die für Toleranz wirbt und gegen Fremdenfeindlichkeit Stellung bezieht, glaubt Asmus nicht. Dann, so meint er, wäre nicht gerade diese Vitrine unbeschadet davongekommen.⇥(rol)