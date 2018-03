Fahrstuhl für Rathaus Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Lange war über das Projekt diskutiert worden, nun soll der geplante Fahrstuhl in das denkmalgeschützte Rathaus der Wasserstadt eingebaut werden. Die Kosten betragen mehrere zehntausend Euro, wie Bürgermeister Robert Phi-lipp (parteilos) auf Nachfrage am Dienstag bestätigte.

Während der jüngsten Sitzung des Stadtparlamentes hatte sich Einwohner Bernd Walczynski zu Wort gemeldet, um nähere Informationen zu dem „Jahrhundertvorhaben“ zu erlangen. Zur Erinnerung: Bereits in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends hatte der damalige Stadtverordnete für die Linken, Jürgen Appel, regelmäßig und mit Nachdruck auf den Einbau eines Fahrstuhls gedrungen. Im Übrigen auch einen Lift im Forstmuseum und einen Treppenlift für die Brücke zum Havelpark favorisierte er. Schließlich gehe es um nicht mehr oder weniger als ein Grundrecht für alle Bürger, zum Beispiel auch an Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung teilzunehmen.

Weil dies tatsächlich für Probleme sorgte in dem denkmalgeschützten Gebäude, waren die Stadtverordneten in den vergangenen drei Jahren mehrmals an andere Tagungsorte ausgewichen, damit die Rechtmäßigkeit der Veranstaltungen nicht gefährdet sei.

Wie die Leiterin des Bauamtes in der Fürstenberger Stadtverwaltung, Sylvia Jandt, erläuterte, befindet sich das gesamte Projekt derzeit im Genehmigungsverfahren. Es solle ein sogenannter Plattform-Fahrstuhl gebaut werden.

Wobei der Lift in jenem Bereich eingebaut wird, der einst die Pförtnerloge beherbergte und wo im Erdgeschoss seit Jahren eine Auslage mit Flyern steht.

Sylvia Jandt machte klar, dass es aber bislang große Probleme mit der Genehmigung gegeben habe. Hintergrund sind die baurechtlichen Rahmenbedingungen. Das Gebäude sei nun mal ein Denkmal, und dennoch müssten die Brandschutzvorschriften eingehalten werden. Überdies sei ein Gutachten zu erarbeiten über die Standsicherheit der geplanten Anlage.

„Sobald die Genehmigung durch das Bauordnungsamt vorliegt, sollen die sogenannten Werkzeichnungen angefertigt werden“, so die Bauamtsleiterin.

Was mit der speziellen Einzelanfertigung für das Fürstenberger Rathaus zu tun hat. Diese Anfertigung dauere dann laut dem Hersteller etwa sechs Wochen. Danach erfolgt der Einbau. Wichtiger Hinweis: Dieser Plattform-Lift kann vom Nutzer selbst bedient werden.⇥(pilz)