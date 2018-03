Knackpunkt Abwassersystem

Ort der Havarie: Am Kleeschlag, Ecke Schulweg war am 27. Januar die Hauptdruckleitung geplatzt. ⇥ © Foto: Friedhelm Brennecke

Ort der Havarie: Am Kleeschlag, Ecke Schulweg war am 27. Januar die Hauptdruckleitung geplatzt. Stinkendes Schmutzwasser drang. © Foto: Friedhelm Brennecke

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Leegebruchs Abwasser-Infrastruktur ist nicht mehr zeitgemäß. Vor allem das störanfällige Schmutzwassersystem könnte auf einen Schlag wieder die gesamte Gemeinde lahmlegen und 7 000 Einwohner zwingen, Toiletten nicht mehr benutzen zu können, wie bei jener Havarie einer Hauptdruckleitung am 27. Januar dieses Jahres.

„Eine solche Situation möchte ich nicht noch mal erleben“, sagte der amtierende Bürgermeister Martin Rother in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Er erinnere sich noch sehr genau an jene Nacht, als die Schmutzwasser-Hauptdruckleitung zum Oranienburger Pumpwerk Annahof in der Straße Am Kleeschlag auf einer Länge von zwei Metern geborsten war und sich dort ein stinkender Fäkalienstrom ergoss.

Daraufhin musste das gesamte Vakuum-Schmutzwassersystem heruntergefahren werden. Die Einwohner wurden gebeten, Toiletten nicht mehr zu benutzen und keine Abwässer einzuleiten. Wäre die provisorische Reparatur nicht noch in der Nacht auf Sonntag gelungen, die Gemeinde hätte wieder Dixiklos ordern müssen, wie schon nach der Hochwasserkatastrophe im vorigen Sommer. Damals setzten die hohen Wasserstände die störanfällige Technik der Hausanschlüsse und damit das gesamte Schmutzwassersystem außer Gefecht.

Den Riss in der Hauptdruckleitung führt OWA-Geschäftsführer Günter Fredrich auf den vom hohen Schichtenwasserstand durchtränkten puddingartigen Boden zurück, der das Leitungssystem gewissen Bewegungen aussetze. Ob denn die Gefahr groß sei, dass ein solcher Vorfall wie am 27. Januar sich jederzeit wiederholen könne, wurde Fredrich in der Sitzung gefragt. Ausschließen könne er das nicht. Er wolle aber sichergehen und lässt jetzt erst einmal das Material des geplatzten Rohrleitungsstücks näher untersuchen.

„Das derzeitige Schmutzwassersystem ist eine reine Katastrophe“, sagte Gemeindevertreter Frank Zachrau (CDU). Es werde höchste Zeit, dass sich die Gemeinde über Alternativen oder ein neues Schmutzwassersystem Gedanken mache. In einigen Jahren müssten neue Trinkwasserleitungen verlegt und dann auch Straßen erneuert werden. „Bis dahin sollten wir Klarheit über unser künftiges Schmutzwassersystem haben. Eine eigene Druckleitung zum Pumpwerk Pinnow, wie sie schon mal im Gespräch war, könnte sinnvoll sein“, sagte Zachrau. Denn damit werde das Überleitungsentgelt nach Oranienburg eingespart.

Für Zachrau ebenso wie für Martin Rother hat die Abwasserproblematik allerhöchste Priorität. Das werde Millionen Euro kosten. Die geplante Sporthalle neben dem neuen Gemeindezentrum müsse deshalb erst zurückgestellt werden. Beide sehen die Gemeinde als Zahlmeister für das neue Schmutzwassersystem. Denn die Einwohner, die schon mal Abwasserbeiträge gezahlt haben, dürfe man nicht damit belasten.