1:1 bei Victoria Seelow II

Kai Beißer

Seelow (MOZ) Seelow. Das Kellerduell zweier punktgleicher Mannschaften des Fußballkreises Ostbrandenburg in der Landesklasse Ost zwischen Aufsteiger Victoria Seelow II und dem SV Woltersdorf endete fast folgerichtig unentschieden – allerdings war das 1:1 aus Sicht der Gastgeber mehr als schmeichelhaft.

Denn nicht nur, dass die MOL-Kreisstädter in Unterzahl kurz vor Ultimo per Foulstrafstoß zum Ausgleich kamen. Die Gäste hatten ihrerseits gleich zwei Elfmeter und diverse andere Hochkaräter vergeben. Entsprechend war die Reaktion von SVW-Trainer Carsten Knäfel: „Natürlich sind wir enttäuscht über das Ergebnis. Vom Spielverlauf her müssen wir klar gewinnen, so aber mit dem einen Punkt zufrieden sein, der uns nicht wirklich weiterhilft.“

Kapitän Thomas Döring war in der 39. Minute ebenso an Rafal Lopusiewicz gescheitert wie Gordon Karras nach der Pause (70.). Dem zweiten Elfer war eine Notbremse von Ralf Müller vorausgegangen, die folgerichtig mit Rot geahndet wurde. Derweil scheiterten die Woltersdorfer noch „mindestens vier- oder fünfmal“ allein vor Lopusiewicz. „Der Seelower Torhüter hat eine überragende Partie abgeliefert“, zollte Knäfel dem 29-jährigen Polen große Anerkennung.

So blieb es bei dem einen Treffer der Randberliner, den Eric Stasch nach einer Stunde erzielt hatte. Und weil sie sich im Zweikampf zu ungeschickt anstellten, kassierten die Gäste durch Dawid Jankowski und den dritten Elfmeter des Spiels tatsächlich noch das späte 1:1 (83.).

„Das Unentschieden ist in unserer Situation natürlich zu wenig“, weiß nicht nur der Woltersdorfer Trainer, „aber bei einer so katastrophalen Chancenverwertung haben wir uns das auch selbst zuzuschreiben.“ Die Gäste bleiben damit Drittletzter, direkt vor Victoria II, das aber drei Partien weniger ausgetragen hat.

Ein Nachholspiel zu Ostern steht nicht an für den SVW, am 7. April geht es zum abgeschlagenen Schlusslicht Eintracht Königs Wusterhausen – „und da muss ein Sieg her, das ist für uns schon so etwas wie ein Abstiegsendspiel“, prophezeit Carsten Knäfel.⇥(kb)

SV Woltersdorf: Steve Kautza – Florian Post, Felix Herrmann, Thomas Döring, Philipp Lunau – Fabian Kussatz, Steven Schrottge, Gordon Karras, Philipp Karras (67. Niklas Dreher) – Felix Westphal (55. Fabian Magin), Eric Stasch

Schiedsrichter: Lars Buchheim (Petershagen) – Zuschauer: 40