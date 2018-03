MTV II lässt nichts anbrennen

Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Von

Altlandsberg. Die Frauen des MTV Altlandsberg II haben das Heimspiel der Handball Brandenburgliga gegen TSG Germania Massen leicht und locker mit 33:27 gewonnen.

Die ganz große Spannung steckte hinter dieser Partie zum Ende der Saison in der Brandenburgliga nicht mehr. Beide Teams liegen im gesicherten Mittelfeld der Liga und da lässt sich behaupten: Nach oben geht nicht mehr viel und auch nach unten ist eine Menge Luft.

Beide spielten also mehr oder weniger befreit auf. Bei den Gästen kam leicht erschwerend dazu, dass Trainerin Luise Ganske nur wenig Wechsel-Alternativen zur Verfügung hatte. Somit musste sie mit ihrer Mannschaft auch mit den Kräften haushalten.

Ganz anders beim MTV. Trainer Michel Mölter und sein neuer Co. Alexander Koch hatten eine volle Auswechselbank.

Und so legten die MTV-Frauen auch gleich los wie die Feuerwehr. 4:1, 8:2 und nach knapp 20 Minuten Spielzeit lag der MTV mit 11:5 in Front. „Wir hatten den Gegner eigentlich voll im Griff. Aber wie das in solchen Situationen leider auch ist, man wird oberflächlich und denkt ganz offensichtlich, alles geht von selbst“, wertet Thomas Klatt, Abteilungsleiter Handball beim MTV, der das Spiel im Publikum stzend verfolgte.

Massen rückte wieder ran und zur Halbzeit stand es nur noch 17:12. „Ich glaube nicht, dass wir uns in der zweiten Halbzeit Sorgen machen müsse, aber das spiel hätte auch schon so gut wie entschieden sein können“, wertete Klatt die Situation in der Erlengrund-Halle

MTV-Trainer Michél Mölter hatte dann in der Halbzeitpause auch die richtigen Worte gefunden. Seine Frauen kamen wieder mit mehr Elan aus der Kabine. Plötzlich gab es durchaus sehenswerte Spielzüge. Zum Beispiel die gute Kombination, die dann zum 24:16 führte. Tina Hartwig spielte sehr schön auf Regisseurin Sophia Fricke die mit einem genauen Ball auf Sandra Mettcher weiter leitete. Vom rechten Flügel aus warf sie ein schönes Tor.

Die Gäste hatten nun kaum noch etwas hinzuzusetzen. Die Partie blieb einseitig. Die Frauen des MTV leisteten sich dabei sogar den Luxus einige gute Möglichkeiten auszulassen. Bewundernswert der Kampfgeist der jungen Pia Waterstradt. Sie belohnte sich nach einigen vergebenen Möglichkeiten dann kurz vor Schluss noch mit einem Treffer und warf aus halblinker Postion das 32:26. Den Schlusspunkt des am Ende hochverdienten Sieges setzte dann Rückraumspielerin Marlene Steffen, die am Abend dann auch in der ersten Mannschaft der 3. Liga spielte. Mit einem mächtigen Wurf markierte sie das 33:27.

Für Trainer Mölter ein besonders schöner Abend, denn er wurde als Trainer mit der A-Jungend-Mannschaft des MTV Brandenburg Meister und in der gut besuchten Halle dann noch geehrt.

MTV Altlandsberg: Maika Noack, Kathleen Sommer – Svenja Tscherniewski (6), Marlene Steffen (6), Tina Hartwig, Jana Richter (18 Fabienne Pelzer, Sandra Mettcher (5), Franziska Bartl (4),Sophias Fricke (3) Pia Waterstradt (4), Annika Greger (2), Katharina Hillmann, Yvonne Willim