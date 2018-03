4300 Aktive kicken in 55 Vereinen

Jörg Matthies

Warnitz (MOZ) Mit hundertprozentiger Zustimmung ist der alte neunköpfige Vorstand des Fußballkreises Uckermark beim sogenannten Kreistag auch zum neuen Leitungsgremium bis zum Jahr 2022 gewählt worden. Der Abend trug insgesamt den Charakter einer großen Dankeschön-Veranstaltung.

„Wir werden versuchen, in den nächsten vier Jahren die gleiche vernünftige Linie in der Zusammenarbeit mit den Vereinen zu fahren wie in der zurückliegenden Legislaturperiode seit der Fusion von Ost- und Westuckermark im Jahr 2014.“ Mit diesem Ausblick beendete der wiedergewählte Vorsitzende Frank Fleske den Kreistag, der im gehobenen Ambiente des Panorama-Hotels Warnitz fast drei Stunden lang Bilanz zog und vorausblickte auf die kommenden Jahre des Fußballs in der Region.

Wie oft an diesem Abend das Wort „Danke“ fiel, hat der Autor natürlich nicht mitgezählt. Kurz gesagt: Sehr oft! Und dazu hatten die verschiedenen Redner, allen voran der alte und neue Vorsitzende, offenbar auch allen Grund: Es bedarf nahezu unzähliger Mitstreiter, um für derzeit rund 4300 Fußballer in 55 Vereinen des Kreises einen regelmäßigen Trainings- und Wettkampfbetrieb zu gewährleisten. Funktionäre, Trainer und Übungsleiter, Schiedsrichter, Helfer sowie viele Eltern und Großeltern für die Kicker im Nachwuchs und nicht zuletzt eine zuverlässige Schar von Sponsoren und weiteren Unterstützern beispielsweise in den Kommunen mache es erst möglich, den Fußball nach wie vor als beliebteste Sportart auch in der Uckermark zu erhalten. „Wir sind mit Abstand der größte Fachverband im Kreissportbund, haben allein fast 100 Nachwuchs-Mannschaften von den Bambini im Vorschulalter bis hin zu den A-Junioren und haben in den zurückliegenden Jahren die sicher nicht einfache Fusion der ehemaligen Fußballkreise Ost- und Westuckermark erfolgreich gestaltet“, würdigte Fleske.

„Absolut beeindruckt vom überfüllten Saal in einem 4-Sterne-Hotel, das ein unerwartetes, aber allemal würdiges Ambiente für diesen wichtigen Abend liefert“, war als Gast der Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg, Siegfried Kirschen. Er würdigte mit Nachdruck, dass „in der Uckermark vor allem Praktiker am Werk sind, die ohne große Sprüche ihren Anteil am Fußballspielen einbringen“. Kirschen richtete deutliche Worte gegen die zunehmende Kommerzialisierung im Fußball. „Wir müssen auch auf unserer unteren Ebene des Amateurfußballs aufpassen, dass wir die Maßstäbe nicht verlieren.“ Traurige Beispiele wie die Insolvenz des Prenzlauer Vereins Blau-Weiß Energie, der sich finanziell offenbar übernommen habe, seien Warnung genug. Weiteres Augenmerk in der Uckermark müsse vor allem auf strukturelle Verbesserungen und noch bessere Chancen für den Nachwuchs im Fußball gelegt werden, schloss Kirschen.

Licht und Schatten gab es im Geschäftsbericht des Vorstandes. Die bereits im Spieljahr 2014/15 eingeführte Digitalisierung der Spielformulare, die Fülle organisierter Turniere und Veranstaltungen (allein in diesem Winter 21 Hallenmeisterschaften) und unzählige engagierte Mitstreiter in den Vereinen stünden auf der Habenseite, bilanzierte Frank Fleske. Er bedankte sich auch bei allen Beteiligten, die es mit ermöglicht haben, dass in den letzten vier Jahren 57 neue Übungsleiter ausgebildet und zudem 13 Weiterbildungen angeboten wurden. Er informierte, dass auch durch die Arbeit der Landesstützpunkte in Schwedt und Templin seit 2014 fünf besonders talentierte Fußballer an die Sportschulen in Frankfurt (Oder) und Cottbus delegiert wurden.

Aber es gab auch die Kehrseite: Nachdem der Nachwuchs von Bambini bis D-Junioren mit einer großen Zahl von Teams und dank des Engagements solcher Vorreiter wie Alexander Prechtl vom FC Schwedt sehr gut aufgestellt sei, bröckele es bereits ab C-Junioren. Immer wieder gebe es zu wenig Teams für einen ordentlichen Spielbetrieb, so in dieser Saison bei den A-Junioren. Negativ sprach Frank Fleske die zu große Unzuverlässigkeit im Schiedsrichterwesen an, die sich unter anderem auch beim jüngsten Schiri-Kreistag mit 20 unentschuldigt Fehlenden widerspiegelte. Deutliche Kritik richtete er an den Landesverband: „Nachdem wir 20 Jahre lang zuverlässig und auf hohem Niveau Vorrunden zu Hallenfußball-Landesmeisterschaften in Schwedt durchgeführt haben, wurden wir diesmal einfach übergangen. Der Umgang war schon eine Frechheit!“

Aktuelles Problem sei die Ausrichtung der Pokal-Endspiele in Prenzlau: „Die Stadt hat uns jetzt einen Vertrag für den 1. Mai zu einem doppelt so hohen Mietpreis angeboten und zudem Sanktionen bei Vertragsverstößen in horrender Höhe angedroht, sodass wir den Vertrag so nicht unterschreiben können“, informierte Frank Fleske. Sollte auch das letzte avisierte Gespräch beim Prenzlauer Bürgermeister nichts ändern, „müssen wir kurzfristig eine andere Lösung finden“, kündigt der Vorsitzende an. In diesem Zusammenhang richtete Fleske ein ausdrückliches Dankeschön an Schwarz-Weiß Casekow und Patrick Pochert, die über Jahre eine große Anzahl Turniere und Pokalfinals im Nachwuchs ausgerichtet haben.