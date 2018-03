Das Duell der Kurstädte verloren

Oliver Viert

Bad Liebenwerda Bad Liebenwerda. Die Brandenburgliga-Handballer des SV Jahn Bad Freienwalde mussten beim HC Bad Liebenwerda eine 32:36- Niederlage hinnehmen.

Während der HC Bad Liebenwerda nach eigenen Angaben eine der besten Saisonleistungen auf die Platte zauberte, gelang bei den Gästen wenig bis gar nichts, so dass man durchaus von einer der schlechtesten Saisonleistungen sprechen muss. Vor allem die sonst so kreative und durchschlagskräftige Offensivabteilung muss für diese Niederlage in die Verantwortung gezogen werden.

Der Beginn der Partie gestaltete sich noch recht ausgeglichen. Bis zum 5:5 blieb man auf Schlagdistanz. Dann häuften sich erstmals technische Fehler sowie Fehlwürfe, so dass Liebenwerda in der 15 Minute erstmals mit vier Toren beim Stand von 11:7 führte. Beim 13:9 zog Trainer Untermann die Notbremse und zeigte die Grüne Karte. Ein Eingriff mit Wirkung auf die Defensive, weniger jedoch auf das Spiel im Angriff. Die Freienwalder eroberten sich hinten immer mehr Bälle. Auch Marcus Schultz im Tor hatte daran einen großen Anteil. Vorne blieb es leider weiter bei Einzelaktionen, die jedoch nun häufiger mit Siebenmetern belohnt wurden. Chris Mattias zeigte sich nervenstark und verwandelte an diesem Tag sechs von sechs Siebenmetern. So konnte bis zur Halbzeit ein für den Spielverlauf schmeichelndes 17:17 erspielt werden.

Trainer Daniel Untermann war mit dem Gezeigten nicht im Geringsten zufrieden und machte dies seinen Spielern deutlich. Entsprechend motiviert ging man in den zweiten Durchgang. Außer Chris Mattias war aber niemand in der Lage die geforderten Vorgaben umzusetzen. So gestaltete sich Halbzeit zwei fast wie eine Kopie zur Ersten.

Zunächst blieben beide Teams auf Augenhöhe (20:20), dann setzte sich Liebenwerda ab (26:22) und Bad Freienwalde gelang wieder der Ausgleich 27:27. An diesem Punkt in der 49. Minute schien das Spiel zu kippen. Doch Jahn schaffte es nicht mehrfach hintereinander den Führungstreffer zu setzen.

So brachte man den HC wieder in Front und musste nun selbst alles auf eine Karte setzen. Liebenwerda konnte sich nach guter Abwehrarbeit und einer Energieleistung kurz vor Schluss noch einmal absetzten und mit dem 35:31 in der 58. Minute das Spiel entscheiden. Am Ende müssen sich die Freienwalder mit 32:36 verdient geschlagen geben. Da half auch die großartige Unterstützung der erneut zahlreich mitgereisten Fans des SV Jahn nicht viel.

Letztlich bleibt festzustellen, dass die Jungs aus Liebenwerda den Sieg mehr wollten. Bei den Freienwaldern stimmte weder Einstellung noch Kampfgeist. Vielleicht ein Weckruf zur richtigen Zeit, um den Fokus auf die letzten Spiele zu richten. Besonders ärgerlich ist die Niederlage durch den Sieg von Lübbenau über Teltow. Damit hätte man den Rückstand auf nur noch zwei Zähler verkürzt. Lübbenau konnte indes wieder aufschließen und Cottbus durch einen Sieg über Wildau sogar wieder vorbei ziehen. Das Rennen um Platz drei der Liga bleibt also höchst spannend. ⇥(vie)

Bad Freienwalde: Schultz, Schäfer – Bergk (1), Chris Mattias (11/6), Max Mattias, Kowalkowski(3), Viert (1), Höhne (2), Hieronimus (3), Sindermann (6), Krause (5)