Starke Vorstellung in Bremen

Gregor Wenzel, Kerstin Bechly

Bremen (MOZ) Bremen. Der Judo-Bundesstützpunkt Frankfurt hat zum internationalen Bremen Masters der U18 und U21 zwölf Judoka entsendet. Während Elias Pracht Gold erkämpfte, ging Bronze an Darius Röming. Weitere Athleten aus dem Brandenburg-Kader platzierten sich. An dem Bundessichtungsturnier nahmen Judoka aus 22 Nationen, darunter aus Japan, Brasilien und Australien, teil.

Obwohl die Vorbereitung für Elias Pracht (-81 kg/JC 90) nicht optimal war – er musste krankheitsbedingt das Training knapp eine Woche lang aussetzen – konnte er in Bremen in der U18 groß auftrumpfen. Mit drei vorzeitigen Ippon-Siegen gegen Gegner aus den Niederlanden, Großbritannien und Belgien zog der Frankfurter ins Poolfinale ein. Dort wartete ein Judoka aus dem Iran, der ebenfalls seine vorherigen Kämpfe vorzeitig gewonnen hatte. Auch gegen ihn konnte sich Elias dank gutem Griffkampf mit einem Waza-Ari (halber Punkt) durchsetzen. Im Halbfinale traf er auf den amtierenden Deutschen Meister und Lokalmatador Oleg Gusev.

Vor den Augen des Bundestrainers wollte Elias Pracht beweisen, dass er der beste deutsche Kämpfer dieser Gewichtsklasse ist. Er übernahm von Anfang an die Initiative und ging verdient in Führung, die er souverän über die Kampfzeit verteidigte. Nun hieß es Gold oder Silber. Im Finale ging nach einer Minute zunächst der Niederländer Tigo Renes in Führung, bis der JC-90-Sportler mit einem Hüftwurf ausglich. Ein weiterer Hüftwurf zehn Sekunden vor Kampfende brachte unter großem Jubel der Trainer und Trainingspartner den Sieg und damit die Goldmedaille für Elias. Insgesamt holte er an diesem Tag sechs Siege.

Der gleichaltrige Darius Röming (-90 kg/JC 90) wollte als amtierender Deutscher Meister beweisen, dass er auch auf internationaler Ebene ein Medaillenkandidat ist. Mit drei vorzeitigen Siegen, davon zwei Ippon, kämpfte er sich ins Halbfinale. Gegen den Niederländer und späteren Zweiten Axel Heeren musste sich der Frankfurter allerdings geschlagen geben. Im Kleinen Finale wartete mit Vince Klijsen ein weiterer Niederländer auf Darius Röming. Konzentriert und mit starken Griff ging der Oderstädter in den Kampf, belohnte sich nach nur 30 Sekunden mit einem Ippon-Sieg und jubelte über Bronze. Der dritte JC-90-Athlet Paul Schoch (-73 kg) verbuchte drei Siege und eine Niederlage auf seinem Konto, bevor er sich im nächsten Kampf während eines eigenen Wurfangriffes am Kiefer verletzte, den Sieg abgebenen musste und ausschied. Glücklicherweise ist die Verletzung nicht schwerwiegend.

Der leichtgewichtige Joren Westphal (-46 kg/PSV Frankfurt) erlebte in Bremen seinen Jahreshöhepunkt und bestätigte seine bisherigen Leistungen. Nach zwei Siegen und zwei Niederlagen beendete er den Wettkampf als Siebter. International sind als unterste Gewichtsklasse 50 kg festgelegt.

In der U21 zeigten einige Frankfurter Athleten zwar gute Ansätze und gewannen ein paar Kämpfe, schafften es durch zu viele Fehler, die die starke Konkurrenz gnadenlos ausnutzte, jedoch nicht auf einen Podestplatz. Bester Kämpfer wurde Rico Buchwalter (-73 kg/JC) auf Rang 9. Er hatte seinen zweiten Kampf gegen den späteren Sieger Hugo Tchorowski (Frankreich) verloren und zeigte mit drei Siegen in fünf Kämpfen in seiner noch neuen Gewichtsklasse eine insgesamt gute Leistung.

Als nächste Herausforderung wartet der Europa-Cup in Berlin in zwei Wochen auf die Frankfurter Judoka.⇥(gw/keb)