4:1 beim MTV Wünsdorf

Kai Beißer

Beeskow (MOZ) Zossen. 4:1 gewann Preußen Beeskow in der Fußball-Landesklasse Ost beim MTV Wünsdorf, konnte den Auswärtssieg aber erst in der zweiten Halbzeit sicherstellen. Zweimal Uwe Borrasch (53., 73.), David Stark (58.) und Michael Ulbrich in der Nachspielzeit waren die Torschützen für die Gäste.

Eine starke Phase nach dem Wechsel hatte die Kreisstädter, die seit der 23. Minute und dem Treffer von Marcel Hass einem Rückstand hinterhergelaufen waren, auf die Siegerstraße gebracht. Allerdings hätten die Preußen zuvor schon mindestens 3:0 führen können, ja müssen, aber vor allem Borrasch und Max Rosengart hatten beste Chancen zum Teil kläglich vergeben. Und so fiel dann eben auf der anderen Seite das Tor, als eine eher verunglückte Flanke auf dem Kopf des 35-jährigen Wünsdorfer Kapitäns landete, der den etwas zögerlichen Sebastian Schmidt mit einer Bogenlampe überwand.

Gäste-Trainer Robert fröhlich war sich aber zur Pause sicher, „dass wir diese Partie gewinnen werden, wenn wir ruhig bleiben und unsere Linie beibehalten.“ Das machte die Mannschaft dann auch weiter sehr gut: den Gegner in der Pressingzone im Mittelfeld stören und selbst aus einer gestaffelten Defensive mit Pässen in die Tiefe den Weg nach vorn suchen. Auf dieser Art und Weise fiel auch der Führungstreffer. Blieb als einziger, aber großer Kritikpunkt die grob fahrlässige Chancenverwertung.

Dennoch war für den gastgebenden MTV, der schon das Hinspiel 0:5 verloren hatte, nichts zu holen. „Die Preußen haben das gut gemacht. Ohnehin sind sie spielerisch viel stärker als es der Tabellenstand aussagt“, fand Trainer Markus Wolf anerkennende Worte für die Gäste, die immerhin auf Platz 9 vorrückten.

Was Fröhlich sicher gern gehört hat. Allerdings plagen den Beeskower Coach einige Sorgenfalten angesichts des straffen Programms über Ostern. Es stehen nämlich gleich drei (!) Nachholspiele an, und allein für die Partie am Grün-Donnerstag beim Tabellennachbarn Müllroser SV flatterten schon so viele familiär oder sonstwie bedingte Absagen ins Haus, dass nach Lage der Dinge gerade mal acht Mann aus dem Landesklasse-Kader zur Verfügung stehen und Spieler der zweiten Mannschaft werden aushelfen müssen. Und für das Preußen-Derby am Sonnabend daheim gegen die formstarken Bad Saarower sowie das Auswärtsspiel am Ostermontag bei der SG Niederlehme sieht es nicht viel besser aus.

Aber unabhängig von der personellen Situation müssen weiter Punkte her, wollen die Beeskower nicht in der unteren Tabellenhälfte verharren. Andererseits könnte es auch ein ganzes Stück nach oben gehen.⇥(kb)

Preußen Beeskow: Sebastian Schmidt – Jan Röhle, Paul Harmuth, Jan Scholz (53. Nico Michaelis), Johannes Zillmann – David Stark, Oliver Jakopaschke (78. Brian Sieczka), Michael Ulbrich, Peter Lassek, Max Rosengart (46. Christian Harmuth) – Uwe Borrasch

Schiedsrichter: Alexander Kühling (Luckenwalde) – Zuschauer: 57