27. Fürstenwalder Cross-Duathlon in Rauen

Zweimal Laufen: Der für den Verein LOS Multisport startende Nic Rohmann (Nummer 78) führt hier das Feld an, gewann letztlich in der Altersklasse Senioren 3. © Foto: Christoph Höhne

Helke Wannewitz

Rauen Der 27. Fürstenwalder Cross-Duathlon ist zum vierten Mal in Rauen ausgetragen worden. Vom Einsteiger- bis zum Elite-Wettkampf begaben sich die Ausdauer-Zweikämpfer auf den Kurs mit Start und Ziel an der Schule.

Nach der Wetterlotterie der Tage und Wochen zuvor und dem damit verbundenen zögerlichen Meldeeingang konnten sie sich Organisatoren vom Triathlonverein Fürstenwalde am Ende doch über fast 100 Teilnehmer freuen, die bei idealen Bedingungen zum Teil mit Kind und Kegel gekommen waren, um sich beim Dreikampf im Crosslauf, Mountainbikefahren und einem nochmaligen Lauf in den Rauener Bergen zu messen. Dabei wurden in allen Altersklassen zudem die Landesmeister ermittelt und die ersten Punkte in der Brandenburg-Cup-Wertung vergeben.

Die etwas veränderte, aber erneut sehr anspruchsvolle Strecke führte diesmal ein Stück durch den Ort, dann recht „crossig“ hinauf zum Steinernen Tisch und über die Rauener Steine zum Aussichtsturm und danach zurück zu Start und Ziel an der Grundschule. Diese Runde musste je nach Wettkampf ein-, zwei- oder dreimal absolviert werden, wobei der Untergrund zwar im Laufe der Zeit zunehmend matschiger wurde, die von den Organisatoren befürchtete Schlammschlacht aber glücklicherweise ausblieb.

Den Auftakt bildeten die Kids der Altersklasse Schüler B, die zunächst einen Kilometer laufen, dann fünf Kilometer Radfahren und abschließend nochmals 400 Meter laufen mussten. Florian Diecke aus Cottbus war in 28:43 Minuten der Schnellste. Da er aber keinem Verein angehört, kam er laut Ausschreibung nicht in die Meisterschaftswertung. Platz 2 ging an Andrej Garin vom gastgebenden TVF (29:02), der sich gleichzeitig den Landesmeistertitel sicherte und vor seinem Bruder Maxim ins Ziel kam (33:01). Bei den Mädchen dominierte Nadja Farmand (Stahl Hennigsdorf) in 28:49 vor Nala Tittel von den Bernauer Lauffreunden (30:15).

Im Wettkampf 2 ging es dann schon über 2, 10 und nochmals 1 km. Hier waren insgesamt 21 Teilnehmer gemeldet, wobei die Aufmerksamkeit vor allem den Schülern A und der Jugend galt. Der TV Fürstenwalde war fast mit seiner kompletten Nachwuchsriege vertreten und konnte zahlreiche Podestplätze erringen. Sieger wurde jedoch Niels Mietzner vom Berliner 21run.com Triathlonteam, der in der AK 2 startete und in 41:43 vor dem Grünheider Motocrosser Maxim Graev (46:56) und dem Polen Marek Bekisz (KKK Kostrzyn (48:50) gewann. Bei den weiblichen Startern war Lucie Kroschel vom SV Neptun Finsterwalde einmal mehr nicht zu schlagen (53:53/Landesmeisterin Jugend A) und siegte vor der Templinerin Daniela Drews (58:06) und Pia Tittel (Bernauer Lauffreunde/59:02), die sich Landesmeisterin der Schülerinnen A nennen darf. Durch den Rauener Bürgermeister Sven Sprunghofer ebenfalls mit Gold für den Titelgewinn geehrt wurden Lawrence Ribak (Schüler A), Nikita Garin (Jugend B) und Andy Chaar (Jugend A), während es ihre TVF-Vereinskameraden Johannes Rieger (2. Schüler A), Michel Liebscher (2. Jugend B), Thorben Beier (3. Schüler A) und das frisch gebackene Mitglied Niclas Kapell (3. Jugend B) immerhin aufs Treppchen ging.

Den Hauptwettkampf – 6,5 km Laufen, 19,5 km Mountainbiken und noch einmal 3 km – bewältigte der Vorjahres-Fünfte Martin Mittelstädt (Neptun Finsterwalde) in 1:27:04 Stunde und verwies Sven Graupe (Pianala Radsport/1:29:02) und Ronald Lehmann aus Friedland (1:31:28) doch mit deutlichem Abstand auf die Plätze 2 und 3. Bei den Damen siegte derweil ein weiteres Mal Marina Klemm von der SV Berlin-Chemie Adlershof (1:51:02) vor Anja Hutzel (Triathlon Potsdam/1:55:41) und Sybille Liepner von den Bernauer Lauffreunden (1:58:16). Die zahlreichen TVF-Starter schlugen sich achtbar, wobei es Lisa Schulz (1. weibl. Jun.) und Peggy Syp (1. Sen. 1) sowie Sebastian Redlich (2. AK3), Daniel Dükert (3. Senioren 1), Jens Reinwald (1. Sen. 2), Nic Rohmann (1. Sen3) und Frank Rieger (beide für LOS Multisport/1. Sen. 5) bei den Ehrungen für die Landesmeisterschaft aufs Podium schafften und so die Erfolgsbilanz komplettierten.

Blieb der Dank an die vielen fleißigen Helfer und Unterstützer, die Gemeinde, die Freiwillige Feuerwehr, die Schule und die Bäckerei Buchholz sowie die Zeitnehmer von Stoppuhr.net, ohne die eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen wäre. Und: Auf ein Neues beim kleinen Jubiläum, dem 5. Cross-Duathlon in Rauen.