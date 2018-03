"Im Berufsleben wird mehr gedopt"

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wintersportler sind im Fürstenberger Kunsthof beliebt. Wie schon bei den beiden Olympiasiegern Jens Weißflog und Sven Fischer war auch bei der Gesprächsrunde mit dem 1976-er Olympiasieger von der Normalschanze, Hans-Georg Aschenbach, die Veranstaltung ausverkauft.

Im Gegensatz zu Weißflog und Fischer dürften einige Besucher mit gemischten Gefühlen gekommen sein. Schließlich hatte der heute 66-jährige Hans-Georg Aschenbach die DDR als NVA-Offizier 1988 illegal verlassen. Bei einem Forum ist der Fahnenflüchtige in Suhl vor einigen Jahren deswegen beschimpft worden. In Eisenhüttenstadt nicht. So war für den knapp 70-jährigen Dieter Sasse, der als Radsportler in der DDR-Auswahl Aschenbach Anfang der 1970er-Jahre im Labor in Kreischa getroffen hatte und mit ihm im Kunsthof das Gespräch suchte, die Flucht nebensächlich.

Die Flucht und das Doping zogen sich wie ein roter Faden durch den dreistündigen Abend, den Kristin Lenk geschickt moderierte. Natürlich wurde er auch zum Skispringen befragt. Aschenbach erklärte - angesichts seiner adretten Erscheinung im Kunsthof mag man es kaum glauben -, "als Kind war ich klein, dick und fand mich nicht gut aussehend. Zum Skispringen kam ich eher aus Langeweile. Doch als sich die Erfolge schnell einstellten, hatte ich mir gesagt, diesen Weg gehe ich."

Skispringer war auch sein ein Jahr älterer Bruder Dietmar, der wesentlich bessere athletische Voraussetzungen mitbrachte, "doch so bald er eine Startnummer auf die Brust bekam, wurde er nervös." Hans-Georg Aschenbach selbst war zwar in den Tagen vor einem Wettbewerb kaum ansprechbar, doch beim Wettkampf bester Dinge. "Vor allem, wenn Rückenwind war. Alle meine großen Erfolge hatte ich dann. Die meisten Springer kommen damit nicht klar." Das war 1973 als Skiflugweltmeister so, 1974 als Doppelweltmeister und Vierschanzentournee-Sieger sowie 1976 als Olympiasieger. Athletisch sei er nie herausragend gewesen. Aber er konnte sich schnell auf Schanze und äußere Bedingungen einstellen und traf den Absprung sehr gut.

Aschenbach antwortete oft ausschweifend, vieles war humorvoll. So, dass er Rotweinschorle ganz süß mit Sprite sehr mag, eigentlich jedoch kaum Alkohol vertrage. Dass er ab seiner Internatszeit als Zwölfjähriger an der Sportschule einen Schlag beim weiblichen Geschlecht hatte, gern in der DDR ein Sport-Idol war, diverse Foren mochte und die Armee-Uniform trug, weil diese so schmuck war. Vor allem, weil daran nach seinem Olympiasieg Auszeichnungen wie der Vaterländische Verdienstorden in Silber und der Verdiente Meister des Sports hingen. Letzteres sagte er mit einem Schmunzeln. Das Beste am Olympiasieg seien die folgende Schiffsreise nach Kuba auf der "Völkerfreundschaft" mit seiner Frau und 15 000 Mark gewesen.

Als eine Knieoperation nicht das gewünschte Resultat brachte, sattelte Aschenbach kurz nach dem Olympiasieg als Trainer um. Da er jedoch gleich die Nationalmannschaft trainieren wollte und nicht wie gefordert im Nachwuchsbereich, drängte er seine Vorgesetzten auf ein Medizinstudium in Greifswald. "Es war eine harte Zeit mit der militärischen Grundausbildung. Mehr ging nicht für meinen IQ." Im Rahmen des Studiums promovierte Aschenbach. Seit jeher habe er ziemlich genau gewusst, was er wollte und seinem Fortkommen diente. "Du musst ehrgeizig und egozentrisch sein, um als Leistungssportler Erfolg zu haben."

Diese wie auch andere Aussagen desillusionierten die moderierende Kristin Lenk. So rät Aschenbach vom Leistungssport ab, da er Gelenke und durch den erhöhten Stoffwechsel auch Organe wie Herz und Leber überlaste. "Eine Empfehlung der WHO sagt aus, wenn man einen Bauchumfang unter 100 Zentimetern habe und regelmäßig seine Frau ausführe, dann lebe man gesund. Auf alle Fälle wird im normalen Berufsleben mehr gedopt und mehr Unsinn gemacht als im Sport." Vieles zum Doping erklärte Aschenbach im Rahmen der sechs Bild-Am-Sonntag-Beiträge kurz nach der Flucht, für die er insgesamt 30 000 Mark erhalten habe. Das Interview habe er vor allem aus materiellen Gründen gegeben, um seine Frau, von der er sich später scheiden ließ, und seine beiden Kinder für die Ausreise freikaufen zu können. "Ich hatte nach meiner Flucht mehrmals zu Hause angerufen. Immer war die Stasi zwischengeschaltet. Ich erklärte, wenn sie meine Familie in den Westen ließen, dann würde ich schweigen. Der Offizier sagte jedoch, er ließe sich nicht erpressen." Dass kurz nach Überführung der Familie die Grenzen geöffnet wurden, bedauert Aschenbach nicht sonderlich. "Nach der Flucht wollte mich keiner einstellen. Dass mit der Praxis in Freiburg klappte nur durch zufällige Bekanntschaften. Ab November 1989 hätte ich viel mehr Konkurrenz gehabt."

Zunächst habe er mit zwei Halbtagsstellen zu jeweils 600 Mark auskommen müssen, kaufte wöchentlich bei Aldi für 35 Mark ein. Dann hätten die Deutsche Sporthilfe und Adidas geholfen. Insgesamt resümiert Aschenbach: "Im Westen hat mir niemand etwas geschenkt. Jedenfalls nicht aus materieller Sicht." Im nächsten Jahr möchte er seine beruflichen Tätigkeit beenden, "um einige Spinnereien zu machen, die man vielleicht später nicht mehr so kann."

Obwohl Aschenbach damals als Regimentsarzt 2000 Mark verdiente, ein Eigenheim hatte, Familie und Kinder ernährte und hochangesehen war, flüchtete er. Aschenbach nennt Gründe. Beruflich kam er nicht mehr weiter, beim Weltverband FIS war er durch einen Stasi-Arzt ausgetauscht worden, seine Frau war mehr Olympiasieger als er, doch die politische Hauptverwaltung verbot die Scheidung und als Arzt hatte er viele Probleme mitbekommen, die ihm als Sportler noch fremd gewesen seien. So hatte er einem Freund, der über seine jugoslawische Heimat ausreiste, seine Dokumente zur ärztlichen Zulassung mitgegeben, sich ein Jahr politisch sehr aktiv betätigt, um wieder Reisekader zu sein und dann die nächstbeste Gelegenheit als Mannschaftsarzt der Nationalmannschaft genutzt, um sich bei einem Mattenspringen im Schwarzwald abzusetzen.