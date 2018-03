Lok II verpasst den ganz großen Coup

Steven Taege

Bernau Der ganz große Coup gelang am Ende nicht. Der SSV Lok Bernau II verlor das letzte Spiel der Meisterrunde gegen den USV Potsdam II und verpasste dadurch die Meisterschaft. Grund zum Feiern gab es trotzdem: den Aufstieg in die 2. Regionalliga.

Die ganze Oberligasaison in Brandenburg fand nach sieben Monaten ihren Meister erst im letzten Spiel. Die Tabellensituation ergab für diesen Showdown folgende Situation: Wer die Begegnung zwischen dem USV Potsdam II und Lok Bernau II als Sieger verlässt, feiert die Meisterschaft. Der Aufstieg in die 2. Regionalliga stand für das Team aus Bernau jedoch schon fest, da Potsdam I in dieser Liga spielt und nicht zwei Teams aus demselben Verein in einer Spielklasse erlaubt sind.

Vor 170 Zuschauern, darunter auch knapp 30 aus Bernau, starteten Jan Heide, Michael Rothkegel, Leo Krause, Matthias Olbrich und Chris Meiling für Bernau in die Partie. Das erste Viertel hielt, was die Ausgangssituation versprach. Beide Teams waren bemüht, so wenig Fehler wie möglich zu machen und durch klare Aktionen zu Korberfolgen zu gelangen. So konnten die Potsdamer das erste Viertel nur knapp mit 15:12 für sich gestalten.

Der zweite Abschnitt sollte jedoch komplett anders verlaufen. Während die Gastgeber immer den Blick für den besser postierten Mitspieler hatten und so Mitte des zweiten Viertels schon der neunte Spieler Punkte für den USV erzielen konnte, sollte bei Bernau gar nichts mehr in diesem Viertel laufen. Die einfachsten Spielzüge brachten keinen Erfolg und auch durch Spielerwechsel konnte man den Lauf der Potsdamer nicht stoppen. So lagen die Bernauer nach dem misslungensten Viertel der Saison und nur zwei erzielten Körben mit 18:33 zur Halbzeit zurück.

Doch 15 Punkte Rückstand sind im Basketball nicht unmöglich wettzumachen und so wollte man in den zweiten 20 Minuten für den Umschwung sorgen. Mit anderer Körpersprache konnten die ersten Minuten auch positiv gestaltet werden, doch wieder hatte der USV Potsdam die richtigen Antworten parat. Ein 7:0-Lauf machte die anfängliche Hoffnung zunichte und führte damit zum größten Rückstand für Bernau (26:45, 25.).

Die Bernauer warfen noch einmal alles in die Waagschale. Angeführt von Matthias Olbrich und Jan Heide, die mit 18 und 14 Punkten auch beste Punktesammler auf Bernauer Seite waren, konnte man einen viertelübergreifenden 13:4-Lauf starten und Anfang des letzten Spielabschnitts die Punktedifferenz in den einstelligen Bereich drücken (43:52, 34.). Die Potsdamer schienen sich aber perfekt auf das Bernauer Spiel vorbereitet zu haben und ließen überhaupt keine Spannung aufkommen. Am Ende stand ein verdienter 67:50-Erfolg für das Team aus Potsdam auf der Anzeigetafel.

Damit geht auch die Meisterschaft in Brandenburg in die Landeshauptstadt, die über die komplette Saison gesehen mit dem USV Potsdam II einfach das konstanteste Team stellte. Die Saison von Lok Bernau II war geprägt von einigen „Auf und Abs“, was es natürlich besonders bitter macht, gerade auf der Zielgeraden einen Tag erwischt zu haben, an dem es einfach nicht sein sollte. Dass man als Team auch anders kann, zeigten die drei überzeugenden Heimsiege in den Playoffs vor eigenem Publikum.

Ein Spieltermin steht aber in dieser Saison noch aus. Dank eines deutlichen Sieges im Pokalviertelfinale gegen den USV Potsdam kommt es am 21. April zum Pokal-FinalFour in Woltersdorf. Um 10 Uhr trifft man auf den Gastgeber, den SV Woltersdorf aus der Landesliga. Im zweiten Halbfinale treffen der KSC Strausberg (Bezirksliga) und die „Dragons“ aus Königs Wusterhausen (Oberliga) aufeinander. Um 14.30 Uhr ermitteln die jeweiligen Gewinner den Pokalsieger aus Brandenburg.

Deswegen gilt es, den Frust nach einigen Tagen Abstand in positive Energie umzuwandeln und den Pokalsieg als Ziel auszurufen, um der Saison einen verdienten, positiven Abschluss zu geben.

Bernau: T. Bath, F. Eppert, J. Heide, L. Krause, M. Krenzlin, M. Landmann, N. Mangel, C. Meiling, M. Olbrich, F. Reiter, M. Rothkegel, S. Taege, A. Voltz, S. Walter und M. Wieske