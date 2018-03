Kräftemessen auf Augenhöhe

Dirk Schaal

Eberswalde.

Eberswalde. Für viele kleinwüchsige Sportler geht heute das Trainingslager in Eberswalde zu Ende. Hinter den Athleten, die auch aus verschiedenen Ländern Europas angereist waren, liegen ereignisreiche Tage mit sportlicher Betätigung, aber auch mit viel Zeit fürs gegenseitige Kennenlernen.

Bereits im vergangen Jahr nach dem ersten Trainingslager kleinwüchsiger Sportler in Eberswalde, dem ersten deutschlandweit überhaupt, stand fest: „ Das machen wir auf alle Fälle wieder“, sagte der Eberswalder Trainer und Teambetreuer Andreas Kirsch. Hintergrund des Trainingscamp war damals, dass man erstmals als Team Deutschland an den 7. World Dwarf Games teilnehmen wollte. Die fanden in Kanada statt.

Dass das Training in Eberswalde aber letztendlich solche Früchte tragen würde, Deutschland siegte im Fußballturnier und belegte weitere Medaillenränge unter anderem im Volleyball und Badminton, war den Verantwortlichen nicht bewusst. „Der Sport der Kleinwüchsigen hat in anderen Ländern einen ganz anderen Stellenwert. Da haben wir in Deutschland noch reichlich Nachholbedarf“, sagte Andreas Kirsch nach der Ankunft wieder in Eberswalde mit kritischem Unterton.

Seine Kritik wurde gehört, der Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien (BKMF) sieht nun fest mit im Boot. So war auch Victoria Schippmann vom Bundesverband mit in Eberswalde. „Es ist alles super vorbereitet und die Sportler freuen sich riesig über einen Wettkampf auf Augenhöhe“, sagte sie.

Und genau das ist es, was die kleinwüchsigen Sportler auch wollen. „Inklusion haben wir jeden Tag. Wir wollen auch mal ganz unter uns sein, uns über unsere gemeinsamen Probleme unterhalten und eben einer unter vielen sein. Nicht der, der einen Kopf kleiner als alle anderen ist“, sagte der einzige Österreicher im Camp, Daniel Burghart. Der 16-Jährige ist zum ersten Mal dabei. „Ich habe von Bekannten vom Trainingslager gehört und war sofort Feuer und Flamme. Aber dann war schon die Anmeldefrist überschritten und ich habe so lange genervt, bis ich doch noch dabei sein konnte“, sagte der Österreicher lachend. Aber kurz vor der Reise kamen ihm dann doch Zweifel. „Ich wusste nicht, soll ich oder lieber doch nicht? So als Einziger ist war mir dann doch mulmig“, beschrieb er seinen Gemütszustand am Vorabend der Reise. „Aber als ich dann hier im Zimmer stand, die netten Mitbewohner sah, waren alle blöden Gedanken verschwunden“, berichtete der gelernte Fußballer, der zusammen mit Normalwüchsigen beim USV Koppl dem runden Leder hinterher gejagt ist.

Neben Fußball standen auch etliche andere Sportarten wie Leichtathletik oder Basketball auf dem Trainings- und extra eingebauten Wettkampfprogramm. Am Wochenende waren zum sportlichen Vergleich neben deutschlandweit angereisten Sportler auch neun Niederländer, zwei Engländer und ein Schweizer nach Eberswalde gekommen. Zusammen bildeten die fast 40 Teilnehmer vier Teams, die quer durch die Bank mit Nationalitäten besetzt waren.

Wenn man dachte, beim Basketball ist Körpergröße alles, sah man sich durch den Einfallsreichtum der kleinwüchsigen Sportler doch arg getäuscht. Der Fürther Tobias Wenzel wirbelte ohne Knie über das Hallenparkett und mit seiner speziellen Wurftechnik traf er fast jeden Korb. Eine Quote, die auch jedem Profi-Basketballer gut zu Gesicht stehen würde. Mit Rat, Tat und geballter Schiedsrichter-Kompetenz standen übrigens die Basketballer vom BC Eberswalde während des gesamten Turniers zur Seite.

Organisator Andreas Kirsch beobachtete das Treiben mit einem zufriedenen Blick. Maßgeblichen Anteil hatte er an den Erfolgen des letzten Jahres, wie auch als Athlet sein Sohn Christoph Kirsch. Nach den World Dwarf Games in Kanada wollte er zusammen mit Kreissportbund und der Stadt die nächsten Weltspiele nach Eberswalde holen. Große Hoffnung machte sich breit, dass man das auch zusammen schaffen werde. Doch der BKMF hatte sich Anfang des Jahres für Köln als deutscher Austragungsort entschieden. „Klar war die Enttäuschung groß, aber wenn man es objektiv sieht, hat die Sportschule in Köln doch ganz andere Möglichkeiten“, kommentierte Andreas Kirsch die Entscheidung. Aber nationale und europäische Wettkämpfe können sich alle in Eberswalde vorstellen. Und das jährliche Trainingslager von Team Deutschland sowieso. Also ist ein Wiedersehen mit den sympathischen Sportlern abgemachte Sache.