Aus dem Ninja-Tempel zum Gottesdienst

Für jeden etwas dabei: Spreewälderinnen (Bild oben) laden im beheizten Folienzelt der Späth’schen Baumschulen zum Ostereiermalen nach sorbischer Tradition. Im Legoland am Potsdamer Platz (l.) kann man nicht nur bauen, sondern im neuen Ninjago-Tempel toben. Die Stadtmission lädt am Ostermontag zur Schiffsrundfahrt „Mit Gott auf der Spree“ © Foto: Daniela Incoronato/Promo

Berlin (MOZ) Das lange Osterwochenende bedeutet für viele Menschen nicht nur Entspannung von der Arbeit. Endlich hat man Zeit, wieder etwas mit der Familie oder Freundenzu unternehmen. Gerade die Hauptstadt lockt mit zahlreichen Angeboten, für Jung und Alt, drinnen und draußen.

Das Wetter zu Ostern wird wohl unbeständig bleiben. Ein Ausflug in die Natur mit Ostereiersuche könnte da schnell ins Wasser fallen. Eine Alternative ist vielleicht der Ostermarkt auf dem Breitscheidplatz. Dort lädt ein Ostergarten mit zwei Meter großen Rieseneiern, einem nostalgischen Kinderkarussell und Live-Musik zum Verweilen ein. Wenn dann der Regenschauer niedergeht, kann man schnell ins nahe Europacenter flüchten, wo im Indoor-Garten echte Häschen und Meerschweinchen warten.

Aber auch die Gedächtniskirche bietet Wärme und Schutz. Dort wird am Ostersonntag um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst eine vierwöchige Ausstellung über Franz Stock eröffnet. Der westfälische Priester betreute Résistance-Mitglieder in Wehrmachtsgefängnissen und gilt als Wegbereiter der deutsch-französischen Aussöhnung.

Ein Geheimtipp im Warmen ist auch das Märkische Museum. Weil in dem Haus am idyllischen Kölnischen Park in Mitte zurzeit die Berlin-Ausstellung überarbeitet wird und einige Bereiche nicht zugänglich sind, ist dort der Eintritt bis zum 10. Juni frei.

Richtig warm wird jungen Besuchern auch beim Toben im Legoland am Potsdamer Platz. Dort wurde erst vor einer Woche der neue Ninjago-Tempel mit rotierender Kletterwand, einem Laserlabyrinth, Ninja-Rutsche, Bällebad und drei Meter großem Bautisch eingeweiht.

Wem nach einem Besuch in der künstlichen Welt mit den Berliner Wahrzeichen aus bunten Steinen wieder nach frischer Luft ist, der kann auf dem idyllischen Gelände der Späth’schen Baumschulen durchatmen. Dort laden Spreewälderinnen Kinder und Erwachsene von Gründonnerstag bis Ostersonntag zum Eierbemalen nach sorbischer Tradition ein. Im beheizten Gärtner-Folienzelt führen sie an frühlingshaft dekorierten Tischen vor, wie mit der filigranen sorbischen Eiermaltechnik reich verzierte Geschenke entstehen. Dazu können Gäste eine Ausstellung des Ostereiermuseums Sabrodt besichtigen. Am Ostersonnabend gibt es von 14 bis 17 Uhr zusätzlich Live-Musik. An diesem Tag wird auch am Osterfeuer von 16 bis 21 Uhr gegrillt und Stockbrot geröstet.

An Feuern wärmen mit Live-Musik kann man sich aber auch im Britzer Garten (18 bis 21 Uhr) oder am Sonntag auf der Trabrennbahn Karlshorst (ab 17.30 Uhr). Auf letzterer werden schon ab 12 Uhr Ostereier gesucht. Noch gibt es Hoffnung auf einen trockenen Ostersonntag. Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Tribünenhalle statt.

Ein richtiges Feuerwerk erwartet Besucher am Karsamstag beim Frühlingsfest auf dem Zentralen Festplatz. Über 60 Schausteller laden dort ab heute zum Rummel-Spaß mit Crazy Mouse-Achterbahn, „Tanz der Vampire“-Geisterbahn und Glasirrgarten. Geöffnet ist täglich bis 22 Uhr. Allerdings bleibt das Volksfest am Karfreitag geschlossen.

Wer sich zu Ostern auf den christlichen Hintergrund des Festes besinnen möchte, der hat in der Hauptstadt auch zahlreiche Möglichkeiten dazu. Bei der diesjährigen Karfreitagsprozession durch Berlins Mitte erinnern die Teilnehmenden an den 100 Jahre zurückliegenden Ersten Weltkrieg. „Krieg und Gewalt dauern auf der Welt an. Wir in Europa können dankbar sein für solch lange Friedenszeiten“, sagt Mitinitiator Superintendent Bertold Höcker.

An der etwa anderthalbstündigen Prozession, die am 30. März um 11 Uhr nach dem Gottesdienst in der St. Marienkirche startet, nehmen unter anderen der evangelische Bischof Markus Dröge, Berlins Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein sowie der katholische Erzbischof Heiner Koch teil. Auch in diesem Jahr wird die Prozession als Schweigeprozession begangen. Die Teilnehmer tragen das Kreuz aus der Kirche zu sieben Erinnerungsorten, wo jeweils Vertreter einer Institution an Kriege und ihre Folgen erinnert.

Ein besonderer Gottesdienst findet auch wieder am Karsamstag im Hauptbahnhof statt. Um 21 Uhr wird an der Südseite in der Eingangsebene zu Kanzleramt und Reichstag die Auferstehung Jesu gefeiert. „Vom Tod zum Leben kommen: Darum geht es beim Osterfest“, sagt Stadtmissionsdirektor Joachim Lenz, der die Predigt halten wird.

Am Ostermontag lädt die Berliner Stadtmission dann zum Schiffsgottesdienst auf die Spree ein. „Auch in diesem Jahr halten wir bei der besonderen touristischen Schifffahrt durch das Herz von Berlin wieder Ausschau nach den Spuren, die Gott in unserer Stadt hinterlassen hat“, erklärt Pfarrer Lorenz Bührmann aus der Gemeinde Tegel, der das Konzept entwickelt hat. Unter der Überschrift „Geschichte und Geschichten“ verspricht er seinen Gästen Anekdoten zum „Schmunzeln und zum Nachdenken“.

Die Rundfahrt durch die historische Innenstadt startet um 11 Uhr an der Anlegestelle am Haus der Kulturen der Welt und dauert 90 Minuten. Der Preis beträgt pro Person 14 Euro. Kinder zahlen sieben Euro. Die Karten gibt es vor Ort.