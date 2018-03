Gute Leistung wird nicht belohnt

Hubertus Rößler

Von

Müllrose. Die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Schlaubetal warten seit nunmehr vier Monaten auf einen Sieg. Im Heimspiel gegen Chemie Guben waren die Müllroserinnen beim 26:27 (13:15) nah dran, letztendlich fehlte es aber an Glück und auch an Durchsetzungsvermögen.

Am Ende wurde es dramatisch. Erst als die HSG-Spielerin Nora Reinhardt beim Stande von 25:26 eine Minute und drei Sekunden vor der Schlusssirene einen Siebenmeter an den linken Außenpfosten setzte und die Gäste aus Guben im Gegenzug wieder auf zwei Tore wegzogen, war eine abwechslungsreiche und spannende Partie entschieden. Zuvor hatten sich beide Mannschaften einen großen Kampf geboten und die rund 50 Zuschauer in der Schlaubetal-Halle am Sonnabendnachmittag mit mehrmals wechselnden Führungen gut unterhalten.

Nachdem Guben zunächst zweimal in Front gehen konnte, brachte Jasmin Henkelmann in der 4. Minute erstmals die Gastgeberinnen nach vorn. Anschließend konnte der Tabellenachte gegen den Vierten des Tabloids gut mithalten sogar mit zwei Toren davonziehen (8:6/13.). Doch die Gäste, lautstark angefeuert durch ihren Co-Trainer, fingen sich wieder und gingen mit zwei Treffern Vorsprung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel traf Gubens Katja Strätz gleich viermal und baute die Führung der Gäste auf ein eigentlich komfortables 19:14 aus (34.). Doch die Schlaubetalerinnen schlugen abermals zurück und kamen durch Anika Weber zum 21:21-Ausgleich (48.). Spätestens jetzt wurde allen in der Halle klar, dass an diesem Tag Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden sollten. Auch wenn beide Mannschaften in der Vorwärtsbewegung teilweise zu hektisch agierten, zeigten sich die Gubenerinnen etwas abgeklärter und spielten ihre Angriffe sauberer zu Ende. Mit stets ein oder zwei Toren Unterschied ließen sie sich den Sieg nicht mehr nehmen, auch wenn sie am Ende durch den Pfosten-Siebenmeter der HSG etwas Glück hatten.

HSG-Rechtsaußen Caroline Eisermann, die zuletzt länger pausiert hatte, wirkte noch nicht eingebunden in das Spiel ihrer Mannschaft. Sie stand zwar häufig völlig frei, wurde aber kaum angespielt. Ein gewohnt starkes Spiel machte Luisa Lehmann, die sich mit ihren Körpertäuschungen oftmals durch die Mitte tankte und mit elf Treffern erfolgreichste Torschützin auf dem Parkett war.

Trotz der zehnten Saisonniederlage gab es lautstarken Applaus der Fans. Und auch HSG-Trainerin Ute Wagner zeigte sich zufrieden mit dem Auftreten ihrer Mannschaft: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Guben war der Favorit. Aber da wir das Hinspiel gewonnen hatten, wollten wir auch zuhause punkten. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht. Aufgrund der Verletzung von Anne Palwitz mussten wir auf der Position Aufbau-Mitte kurzfristig improvisieren. Das hat gut geklappt. Wir haben herausgeholt, was herauszuholen war.“

HSG-Spielerin Viktoria Lampe war ebenfalls positiv gestimmt: „Es war eine gute Teamleistung. Allerdings haben wir uns ein paar technische Fehler geleistet. Nach der Pause waren wir unkonzentriert und hatten viele Fehlwürfe. Aber zum Schluss haben wir uns gut herangekämpft und wären fast belohnt worden.“

Gubens Trainerin Helga Aigringer erklärte nach der Partie: „Das war heute ein Arbeitssieg. Wir haben uns schwer getan und viele Chancen vergeben. Doch wir haben eine junge Truppe, die sich auswärts schwer tut. Am Ende war viel Kampf drin, da hätten die Schiedsrichter etwas Härte herausnehmen müssen.“

Zwei Partien stehen für die HSG in der Saison noch an. Am 14. April geht es zum Tabellenschlusslicht HC Spreewald. „Die sind bislang sieg- und punktlos, da wollen wir natürlich gewinnen“, sagte Ute Wagner. Und zum Abschluss der Spielzeit empfangen die Müllroserinnen am 22. April im Derby Rot-Weiß Friedland. „Da haben wir oft Probleme im Kopf gehabt. Aber eigentlich sollte auch da ein Sieg machbar sein“, zeigte sich die HSG-Trainerin optimistisch.

HSG: Katarina Niemack, Marianne Schulz – Lea-Sue Panzer 1, Carolin Vogel, Viktoria Lampe 2, Caroline Eisermann, Lysianne Kersten 1, Jasmin Henkelmann 2, Luisa Lehmann 11, Nora Reinhardt 4, Anika Weber 5

Siebenmeter: HSG 6/4, Guben 1/0 – Zeitstrafen: HSG 1, Guben 4 – Schiedsrichter: Stallknecht, Büchner – Zuschauer: 50