300 Jahre Dorfgeschichte in einer Stunde

Interessiert an der Geschichte: Besucherinnen aus Biesenbrow blättern in der Frauenhagener Ortschronik.

Frauenhagen (MOZ) Wie lebten die Vorfahren der Frauenhagener vor Jahrhunderten in ihrem Dorf? Etwas Licht in die Sache brachte am Montagabend Gerhard Scholze bei einem Vortrag. Er erforscht seit etwa 2002 die Geschichte seines Heimatortes.

Nicht nur Frauenhagener Einwohner waren an diesem Abend ins Gutshaus gekommen. Auch Nachbarn aus Biesenbrow interessierten sich für die Geschichte, die beide Orte miteinander verbindet. Ortsvorsteher Gerhard Scholze lebt seit 1961 in Frauenhagen. Als Lehrer habe er auch geschichtliches Interesse gehabt. „Um den Kindern in Heimatkunde etwas zu erzählen, musste man sich mit den Dingen im Ort vertraut machen“, berichtete er.

Amtliche Dokumente über die Historie seien im Ort nicht mehr auffindbar, erklärte er. Einiges habe er aus mündlichen Überlieferungen erfahren. So war es für die Autoren des Büchleins, das 2004 zur 650-Jahr-Feier herausgegeben wurde, mühsam, die geschichtlichen Ereignisse nachzuvollziehen. Deshalb habe er mit Eintritt ins Rentenalter angefangen, sich als Ortschronist zu betätigen. Er ging in Archiven in Angermünde und Prenzlau auf die Suche nach geschichtlichen Dokumenten, fertigte Kopien an, ordnete lose Blätter chronologisch und ergänzte. An Kopien aus der Tageszeitung bis 1851 habe er sich manchmal festgelesen, gestand er. Weitere wertvolle Dokumente wurden 1984 bei der Öffnung der Kirchturmkugel gefunden.

Heute besteht die Frauenhagener Chronik aus neun Ordnern. Darin konnten die Gäste nach dem Vortrag blättern. Seit dem Jahr 2000 wird jährlich über Infrastruktur, Baugeschehen, kulturelle Höhepunkte, Einwohnerzahlen, Jubiläen, Geburten und Todesfälle berichtet. Nach dem Jubiläumsbüchlein gab es noch drei Fortsetzungsbände der „Frauenhagener Chronikblätter“, von denen noch einige Exemplare zu haben sind.

Gerhard Scholze berichtete am Montag jedoch über den unbekannteren Teil der Ortsgeschichte. Frauenhagen wurde 1354 erstmals urkundlich erwähnt. Allerdings zeugen Funde von einer früheren Besiedlung. Der Ort zählte einst zur Herrschaft derer von Greiffenberg und bis 1952 zu Pommern. Dagegen gehörte der kleine Nachbarort Kuhweide hinter der Welse, der heute nicht mehr existiert, zu Brandenburg. 200 Jahre lang gab es dann keine Aufzeichnungen mehr. Deshalb setzten Gerhard Scholzes Erzählungen 1593 an, als der Frauenhagener Schneider amtlich gezwungen wurde, in die Angermünder Innung einzutreten und endeten 1900.

Seit 1608 war das Frauenhagener Rittergut als Adelsbesitz derer von Greiffenberg dokumentiert. Es bestand bis 1945, als der letzte Eigentümer, Graf von Redern, enteignet wurde. Die Besitzer hatten mehrmals gewechselt. Einer war ab 1743 Graf von Hacke, ein enger Vertrauter des Preußischen Königs und später Stadtkommandant von Berlin. Seine Tochter Susanne Johanne Albertine wurde später bekannt als die Ehefrau des Generals von Seydlitz.

In den Grauen des 30-jährigen Krieges verließen viele Familien das Dorf. 1637 hatte Frauenhagen noch acht Einwohner. An Bedeutung gewann Frauenhagen wieder ab 1764 mit der Verordnung, die Hauptpoststraße von Berlin nach Stettin durch den Ort führen zu lassen. Sie wurde zur bekannten Handelsstraße, auch „Heerstraße“.

Ziemlich oft, so erfuhren die Zuhörer, befand sich der Kirchturm im desolaten Zustand und musste renoviert werden. Der Pastor kam Mitte des 19. Jahrhunderts aus Biesenbrow.

Interessant für den Ortschronisten war eine Bekanntgabe aus dem Angermünder Kreisblatt von 1869, dass es seit 1805 eine Dorfstraßenordnung gab. „Manch einer hält sich heute noch nicht dran“, schmunzelte der Referent und Ortsvorsteher.

1873 wurde von einer Auswanderwelle von Frauenhagenern nach Amerika berichtet. 15 Familien zogen nach Illinois, die erste bereits 1843. Ein bedeutendes Jahr für die Bewohner Frauenhagens und Biesenbrows war 1881. Auf etliche Eingaben hin wurde die Haltestelle am Bahnhof Schönermark errichtet. „Das war eine Errungenschaft. Heute gibt es sie nicht mehr“, so Gerhard Scholze. 1115 Personen wurden damals in den Monaten November und Dezember befördert, wie der Fahrkartenverkauf belegt. Dazu wurden 2043 Fässer Milch und 1111 Wagenladungen Fracht befördert.

Mit der Jahrhundertwende 1900 endete der interessante Vortrag. Damals hatte Frauenhagen 382 Einwohner. „Ich würde mich freuen, wenn ich Unterstützung bei der chronologischen Auflistung der Ereignisse unseres Ortes bekäme“, schloss Gerhard Scholze. „Eines Tages wird das sowieso jemand weiterführen müssen.“