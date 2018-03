Kitakinder übernehmen Sechssitzer mit Faltdach

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Die Krippenkinder der Kindertagesstätte Benjamin Blümchen in Beeskow nahmen am Dienstag ihren neuen Kinderbus von der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree in Besitz. Mit großer Neugier kletterten sie ins Innere und testeten ihr nagelneues Gefährt.

Der Bus hat für alle sechs Plätze verstellbare Kopflehnen, Anschnallgurte und dazu zwei Bremsen, eine davon ist eine Feststellbremse. Außerdem ist das Fahrzeug mit einem Faltdach gegen Regen und Sonnenschein geschützt. Zur feierlichen Übergabe des neuen Wagens haben die Mitarbeiter der Filiale in Beeskow ein Bündel Heliumballons angehangen und Süßigkeiten an die Kinder verteilt.

In der Region unterstützt die Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree kulturelle und soziale Einrichtungen. Vielfältige Projekte wurden in der Vergangenheit gefördert. Der übergebene VRmobil-Kinderbus im Wert von 3000 Euro ist bereits der fünfte seiner Art. Ermöglicht wurde die Anschaffung des Kindergefährtes durch die Erträge der Gewinnspargemeinschaft der Volks- und Raiffeisenbanken unter dem Motto: „Helfen, Sparen und Gewinnen“.

Beim Gewinnsparen gibt es Gewinne von 4 bis 25 000 Euro, zusätzlich werden monatlich Zusatz- und Sonderpreise ausgespielt. Die Erträge fließen wieder in die Region zurück, indem sie der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree eG als Spendenmittel zur Verfügung stehen.

Lotterieveranstalter ist die VR-Gewinnspargemeinschaft e.V., die vor über 60 Jahren von den Genossenschaftsbanken gegründet wurde.(jt)