Gedenktafel für Finower Ehepaar erwünscht

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Martin Appel, evangelischer Pfarrer im Unruhestand, sammelt für eine Gedenktafel, die an Gertrud und Magnus Landmann erinnert. Erst seit Kurzem ist bekannt, wo genau das Grab des christlich-jüdischen Ehepaars liegt, das sich am 4. März 1943 aus Angst vor der Deportation das Leben genommen hatte.

Seit dem 23. September 2013 erinnern zwei Stolpersteine auf dem Gehweg an der Biesenthaler Straße 5, ihrem einstigen Wohnort, an das Schicksal von Gertrud und Magnus Landmann, deren Leichen anstands- und würdelos auf dem Messingwerkfriedhof verscharrt wurden. „Niemand hat ihnen auf dem Weg zum Grab die letzte Ehre erwiesen“, sagt Martin Appel, der nicht müde wird, das Unrecht anzuprangern, das den Landmanns und unendlich vielen Leidensgenossen nur angetan wurde, weil sie jüdischen Glaubens waren. Das Ehepaar sei bis zum Wahlsieg der Nazipartei NSDAP und auch noch einige Zeit danach in Finow bestens integriert gewesen, es habe in der heutigen Eberswalder Straße, die damals Schöpfurter Straße hieß, ein kleines Textilgeschäft betrieben. In dem Haus, das mittlerweile eine Versicherungsagentur beherberge.

Das drohende Unheil müsse den Landmanns wie ein ständiger Alptraum vorgekommen sein, aus dem es kein Erwachen gab, betont der evangelische Pfarrer im Ruhestand. Das Ehepaar, sie Christin, er Jude, habe sich 1939 dazu durchgerungen, seinen einzigen Sohn Axel, damals neun Jahre alt, auf einem sogenannten Kindertransport nach Harwich, Essex, England, zu schicken, um wenigstens dessen Überleben zu sichern. Dass die weite Reise des kleinen Jungen bis in die Details dokumentiert ist, hat Martin Appel die Recherche erleichtert. Axels Koffer steht heute in einem Museum in seiner Wahlheimat. Und der Flüchtling aus Deutschland hat seine Geschichte und die des Koffers für die Nachwelt aufgeschrieben. Axel Landmann gehört inzwischen der Glaubensgemeinschaft der Quäker an und hat einen Sohn, der Andrew heißt und in Neuseeland lebt.

Über einen E-Mail-Kontakt zu Andrew Landmann hat Martin Appel mühsam in Erfahrung gebracht, dass dessen Vater Axel, inzwischen 88 Jahre alt, noch lebt und regen Anteil an der ehrenamtlichen Forschungsarbeit zum Schicksal seiner Familie nimmt. „Das Ehepaar Gertrud und Magnus Landmann wird bereits im Gedenkbuch für die Eberswalder Juden mitaufgeführt, das auf Initiative von Ellen Grünwald herausgegeben wurde“, sagt der Pfarrer im Ruhestand, dem nichts ferner liegt, als sich mit fremden Federn zu schmücken. Wo die Landmanns begraben, treffender jeder Würde beraubt unter die Erde gebracht wurden, hat Martin Appel im Ergebnis zahlreicher Gespräche von einer Finowerin erfahren, die als Kind Zeugin der Beerdigung auf dem Messingwerk-Friedhof wurde, die einer Nacht- und Nebel-Aktion glich. Das Grab des Ehepaars ist als solches nicht zu erkennen. Bäume und Sträucher stehen darauf. „Die Stelle sollte unkenntlich gemacht werden“, betont der Pfarrer. Auch deswegen wäre es ein wichtiges Zeichen, mit einer Gedenktafel an das unfassbare Unrecht zu erinnern, dass auch dieser Familie widerfahren sei.

Am 4. März 2019 wird es 75 Jahre her sein, dass Gertrud und Magnus Landmann in ihrer Ausweglosigkeit und aus Angst vor dem Holocaust den gemeinsamen Freitod wählten. „Das wäre ein denkwürdiges Datum, um auf dem Friedhof eine Gedenktafel zu enthüllen“, schlägt Martin Appel, der als Mitglied des Förderverein für den Wasserturm und dessen Umfeld den Vorstand für die Idee begeistert hat, auf diese Weise an das Schicksal des christlich-jüdischen Ehepaars zu erinnern. Es sei mit Kosten in Höhe von 4000 Euro zu rechnen, die möglichst komplett durch Spenden zusammengetragen werden sollen.

Aus dem fernen Neuseeland hat Andrew Landmann, der Enkel der Finower Textilgeschäft-Betreiber, per Mail verkündet, dass er vorhabe, zur Einweihung der Gedenktafel anzureisen. Auch Axel Landmann, der nach England verschickte Sohn der später in den Selbstmord Getriebenen, wolle aus diesem Anlass nach Finow kommen, sofern es seine Gesundheit erlaube. Für ihn wäre es ein Wiedersehen mit den Stätten seiner Kindheit.

Spendenkonto: IBAN DE66 1705 2000 3210 0347 28, Sparkasse Barnim, Stichwort „Gedenktafel“