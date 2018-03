Busschleife Regenmantel soll repariert werden

Ines Weber-Rath

Falkenhagen (MOZ) Die Amtsverwaltung Seelow-Land hat im Auftrag der Gemeinde Falkenhagen einen Auftrag für Ausbesserungsarbeiten im Bereich der Buswendeschleife im Ortsteil Regenmantel erteilt. Darüber hat Falkenhagens Bürgermeisterin Bärbel Mede die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Beratung informiert. Kommune und Amt reagieren damit auf die wiederholten Forderungen der Regenmanteler, die Wendeschleife am Trafo, der Kleinsten Galerie der Welt, zu reparieren. Diese ist nur zum Teil mit Pflaster befestigt. In den sandigen, nur mit Schotter verfestigten Bereichen gibt es tiefe Schlaglöcher. Die Busverkehrsgesellschaft habe den grundhaften Ausbau der Wendeschleife gefordert. Aber das könne die Gemeinde derzeit finanziell nicht leisten, so Bärbel Mede. ⇥(ir)