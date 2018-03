Zwei bis drei Neubauten im Monat

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) So viele Bauanfragen wie noch nie werden derzeit im Amt Barnim-Oderbruch verzeichnet. „Zwei bis drei im Monat“, schätzt Bauamtsleiter Helge Suhr aus Wriezen. Dabei stehen vor allem Baugrundstücke in Prötzel hoch im Kurs.

Noch im Jahr 2009 gab es im Bereich des Amtes Barnim-Oderbruch so gut wie keine Neubauten von Einfamilienhäusern, erinnert sich Helge Suhr, Chef der Bauverwaltung im Amt Barnim-Oderbruch. Derzeit entstehen bis zu drei neue. In nur einem Monat. Und: Es kommen vor allem Familien. „Das ist sehr wichtig für die Dörfer“, sagt Suhr. Denn natürlich hat auch das Amt Barnim-Oderbruch ein Überalterungsproblem. „Lange Jahre hatten wir auch ein Wegzugsproblem“, konstatiert Helge Suhr. Und hat nun eine Rückkehrer-Tendenz ausgemacht. Auch seien unter den Häuslebauern viele Pendler. „Für die Kindergarten und Schulen im Amtsbereich ist die Entwicklung natürlich wichtig“, so Suhr. Nur so blieben die Gemeinden dauerhaft attraktiv für Familien mit Kindern.

Doch der derzeitige Bauboom hat auch seine Grenzen. Das merken vor allem Gemeinden wie Prötzel, die durch ihre Nähe zu Berlin und Strausberg besonders attraktiv in den Augen der Bauwilligen sind. „Prötzel ist ausgeschöpft“, bestätigt Elke Bundrock vom Bauamt des Amtes Barnim-Oderbruch. Nur in Sternebeck und Harnekop gebe es noch Möglichkeiten, ein Haus zu bauen. Ebenso wie in der Gemeinde Oderaue zum Beispiel. Allerdings sind es dort vor allem private Flächen, die zum Verkauf stehen. Bei der Amtsverwaltung können sich mögliche Interessenten melden. „Wir stellen dann den Kontakt zu den Gemeinden her“, erklärt Elke Bundrock das Prozedere.

Sie ist derzeit auch in allen sechs Gemeindevertretungen unterwegs, um im Akkord sogenannte Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen aufstellen zu lassen. „In jeder Gemeinde, aber nicht in allen Ortsteilen“, schränkt die Sachbearbeiterin ein. Hintergrund ist der LEP-HR: Der Landesentwicklungsplan für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. „Er befindet sich gerade in der Abstimmungsphase“, erklärt Helge Suhr. Noch bis 5. Mai haben die Gemeinde die Möglichkeit, Stellungnahmen abzugeben. Deshalb war dies nun schon Thema in Bliesdorf, Oderaue und Neutrebbin. Im April sind die anderen dran.

Im Landesentwicklungsplan, so Helge Suhr, seien Achsen festgelegt, an denen bauliche Erweiterungen vorgenommen werden können. „Das ist für uns eine erhebliche Einschränkung“, wertet der Bauamtsleiter. Denn: 10 000 Quadratmeter pro Gemeinde sind nicht viel. „Das sind zehn bis zwölf bebaute Grundstücke“, rechnet Elke Bundrock vor. Deshalb gebe es Handlungsbedarf, was die Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen angehe. Nur so können zusätzliche Baulandflächen ausgewiesen werden. Denn ist der Landesentwicklungsplan erst einmal in Kraft getreten, geht vorerst in den Gemeinden nichts mehr. „Der Plan bremst die Gemeinden in ihrer Entwicklung“, ist Helge Suhr überzeugt. Hintergrund des Landesentwicklungsplanes sei es, die Landschaft nicht ungeplant zu zersiedeln, erklärt er weiter. Zudem gehe es um Verkehrsachsen und die Reduzierung der Pendler sowie darum, wertvolle Landschaftsräume zu schützen. Auch spielten Klimaaspekte eine Rolle.

Zu den Gewinnern des Baubooms – nicht nur im Amt Barnim-Oderbruch – zählen auch die Handwerker. „Das merken wir bei eigenen Ausschreibungen“, sagt Helge Suhr. Auch hätten die Preise deutlich angezogen. Den Bearbeitungszeitraum für ein Baugenehmigungsverfahren schätzt Helge Suhr auf sechs Monate.

Die Bearbeitungsfrist für das gemeindliche Einvernehmen von vier Wochen im Amt selbst werde dagegen kaum ausgeschöpft. „Der große Brocken liegt in Strausberg“, weiß Suhr. Gestaltungsvorschriften bei Neubauten gibt es keine, so Suhr. Allerdings werde es künftig das Pilotprojekt in Neulietzegöricke zur Erstellung von Gestaltungsrichtlinien geben.