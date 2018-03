Von Altöl bis zur elektrischen Zahnbürste

Am Schadstoffmobil: Lothar Schilling (r.) wurde in Berkenbrück am blauen Alba-Fahrzeug seine alten Leuchtstoffröhren los. © Foto: Cornelia Link-Adam

Am KWU-Elektroschrottmobil: Wolfgang Franzeck gab am Montagnachmittag auf dem Platz hinter der Briesener Amtsverwaltung seinen alten Wasserkocher und andere Kleinteile wie Digitalkameras ab. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Briesen/Berkenbrück Seit dem 13. März und noch bis zum 7. April ist das Alba-Schadstoffmobil gemeinsam mit dem KWU-Elektronikschrottmobil im Rahmen der Frühjahrstour wieder im Landkreis Oder-Spree unterwegs. Am Montag ging es durch die Dörfer des Amtes Odervorland.

In den vier Wochen werden beide Fahrzeuge wieder an mehr als 100 Haltestellen im Landkreis Oder-Spree Station machen, um kostenfrei schadstoffhaltige Abfälle und elektrische Kleingeräte einzusammeln. Zweimal im Jahr sind die Entsorger gemeinsam auf Tour. Dörfer, die im Frühjahr nicht besucht werden, folgen im Herbst. Bewusst fahre man zu Gegenden, die weit von Deponien entfernt sind, damit die Bürger die Möglichkeit haben, ihre alten Dinge abzugeben und nicht im Wald zu „verklappen“.

Im Zuge der Frühjahrstour ging es am Montag durch das Amt Odervorland. Am Vormittag wurden in Biegen, Pillgram, Jacobsdorf, Sieversdorf und Petersdorf schon Altöle und Batterien, aber auch Bügeleisen Tauchsieder und elektrische Zahnbürsten angenommen. „Alles was einen Stecker hat und mit Batterien läuft nehme ich. Außer Großgeräte, die müssen zur Deponie gebracht werden, denn dafür fehlt mir auf dem Pritschenwagen der Platz“, erklärt KWU-Fahrer Friedhelm Quast, der seit Jahren die Strecken fährt.

Am Nachmittag stoppten beide Fahrzeuge noch für eine halbe Stunde hinter der Briesener Amtsverwaltung. Ortschronist Wolfgang Franzeck wird einen alten Wasserkocher los, auch etliche Kabel und kleine Digitalkameras. „Es sammelt sich immer soviel Zeug an“, sagte der Briesener. Seine alte Tauchpumpe und einen elektrischen Rasenmäher wirft Reimer Hesse indes auf den orangefarbenen Pritschenwagen. „Ich komme jedes Mal her. Das ist doch eine gute Möglichkeit sein altes Zeug loszuwerden“, erzählt der Kersdorfer. Mehrere Frauen geben zudem alte Radios, Drucker und Kopierer ab, ein junger Mann beim Alba-Schadstoffmobil auch Altöl.

Wenig später geht es zur letzten Station, ins Dorfzentrum nach Berkenbrück. Erst ist es ruhiger als sonst. Denis Petzold hat gibt schließlich etliche Radios, Kaffeemaschinen, auch DVD-Player ab. „Alles Privatzeug“, sagt der ehemalige Kneiper des Jacobsdorfer Erbkrugs. Margitta Wasewitz trägt noch einen alten Wasserkocher heran. „Ich hätte den Termin beinahe verpasst“, sagt die Seniorin. Und Lothar Schilling wird am blauen Alba-Schadstoffmobil seine alten Leuchtstoffröhren los, am KWU-Auto auch noch Rasentrimmer und Akkuschrauber-Akkus. „Man kann hier auch Säuren und Öle, Auto- und Traktorbatterien sowie Thermometer abgeben“, erzählen die drei Alba-Männer aus Berlin. Kurz bevor es zu regnen beginnt, ist Schluss. Sie wollen ihre Autos in der Deponie von Alt Golm noch entladen, schließlich sei man am Dienstag schon in Tauche und Umgebung unterwegs. Es folgen das Schlaubetal und am 3. April die östlichen Dörfer Steinhöfels.

Der Tag in Odervorland war ruhiger als sonst, bilanziert Friedhelm Quast und blickt auf seine Pritsche. „Das sind nur so 250 bis 300 Kilo.“ Bislang laufe die Tour generell aber gut. „In Woltersdorf, Erkner, Schöneiche und Eisenhüttenstadt gibt es immer viel, in den Dörfern variiert es.“ Die genauen Termine, Uhrzeiten und Stellplätze zur Tour stehen online unter www.kwu-entsorgung.de sowie im Abfall-Kompass 2018. Zusätzlich ist die Abgabe jeden 2. und 4. Sonnabend im Monat und jeden Mittwoch, von 9 bis 12 Uhr, auf der Deponie Alt Golm möglich.