Orchester freut sich über Finanzspritze

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Jedes Jahr fördert die Sparkasse mit ihrer Kalenderaktion das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen der Stadt und den Ortsteilen. Am Montag ist das Schulzendorfer Tanz- und Blasorchester in den Genuss der Spendengelder gekommen.

„Die Sparkasse hat wohl von der Misere in Spanien gehört“, mutmaßt schmunzelnd der langjährige Orchesterleiter Horst Massierer, der mit seiner Nachfolgerin Jeannette Schmidt in die Wriezener Sparkassen-Filiale an der Frankfurter Straße gekommen war. Das Orchester weilte vergangenes Jahr zum vierten Mal zum Oktoberfest im spanischen Calella. Allerdings zunächst ohne Instrumente. Der Transporter, mit dem die Instrumente nach Calella gebracht werden sollten, war auf nämlich dem Weg im französischen Tavel mit Motorschaden liegengeblieben. Ein Ersatzfahrzeug hatte die Instrumente schließlich liefern können. Von daher sei der Verein über jede finanzielle Unterstützung froh.

Und in der Tat hatte die Sparkasse von Not der Musiker erfahren, wie Filialleiterin Karin Steege auf Nachfrage dieser Zeitung wissen lässt. Zudem sei das Orchester immer sehr aktiv. Mit der Spende wolle das Geldinstitut die Arbeit des Orchesters würdigen. Großer Dank gelte dafür vor allem den Kunden, so Karin Steege. Denn sie waren es, die letztlich für den Klangkörper spendeten. Und zwar für die in jedem Jahr von der Sparkasse in Auftrag gegebenen Jahreskalender. Rund 500 Stück seien verkauft worden, so die Filialleiterin. In der Vergangenheit hatte das Institut mit dieser Aktion solche Vereine unterstützt wie das Wriezener Wildgehege, die freiwillige Feuerwehr, verschiedene Kitas und auch einmal den Oderbruchzoo Altreetz.

Gespannt schauten schließlich Horst Massierer und Jeannette Schmidt auf die zwei prall gefüllten roten Sparschweine, die Karin Steege entleerte. Münze für Münze fiel heraus, auch ein paar Scheine kamen zum Vorschein. Letztere machten 45 Euro aus. Das Zählen der Münzen überließ Karin Steege dem Münzzähler. Neugierig schauten die Schulzendorfer auf die sich nach und nach verändernde Anzeige im Display. Am Ende stand darauf: 493,28 Euro. Mit den Scheinen zusammen: 538,28 Euro. „Das ist eine tolle Summe“, freuten sich die Mitglieder vom Schulzendorfer Blasorchester. Das kann jeden Cent gebrauchen – vor allem für die Ausrüstung und die Musikinstrumente. Die sind nicht billig. „Eine Marken-Klarinette zum Beispiel kostet zirka 4500 Euro, ein Flügelhorn 700 bis 1500 Euro und eine Tuba 6000 Euro“, so Horst Massierer. Und leider würden die Instrumente nicht mehr so lange halten wie früher.⇥ (hei)