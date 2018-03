Astronaut Hans Schlegel berichtet

Anja Hamm

Hohen Neuendorf (OGA) Vor beinah genau 25 Jahren, am 26. April 1993, startete Hans Schlegel seinen ersten Flug ins All. Mit einem weiteren deutschen Kollegen und fünf amerikanischen Astronauten brach er im Space Shuttle Columbia zu einem Forschungsflug um die Erde auf. Zehn Tage lang experimentierten der Physiker und seine Kollegen an Bord der Columbia.

In einem exklusiven Dia-Vortrag für die Stadt Hohen Neuendorf berichtet der heute 66-jährige Hans Schlegel heute Abend, um 18 Uhr, in der Grundschule Niederheide, Goethestraße 1, über diesen ersten Weltraumflug.

Im August 1986 hatte der damals 36-jährige Hans Schlegel die Aufnahme in das Team für den zweiten deutschen Spacelab-Flug geschafft. Er wurde aus 1800 Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt.

Später, im Jahr 2008, flog er erneut mit der Nasa ins All, um das europäische Spacelab zur internationalen Raumstation ISS zu bringen. Der Flug ging als Shuttle-Mission STS-122 in die Geschichte ein. Über seine Erlebnisse als ehemaliger Astronaut bei den Raumfahrtbehörden in Deutschland, Russland und den USA erzählt er ebenfalls heute Abend. ⇥(ah)

Eine Anmeldung für die Veranstaltung erforderlich, per Mail: veranstaltungen@hohen-neuendorf.de oder telefonisch bei Stefanie Neumann, 03303 528214.