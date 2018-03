Gesammelt zum Ziel

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Immer mehr Unternehmen wie Daimler und VW investieren in Ridesharing. Die neue Mitfahrgelegenheit ist günstiger als ein Taxi, aber teurer als eine Busfahrt. Auch im Koalitionsvertrag ist das Sammeltaxi verankert – und könnte bald groß rauskommen.

Daniela Kluckert erzählt gern diese Geschichte, als sie in Brandenburg strandete und nicht mehr weiter wusste. Die S-Bahn hatte hier Endstation, der Bus führte nicht ans gewünschte Ziel, ein Taxi war nicht in Sicht. Irgendwann erbarmte sich ein Autofahrer, der die FDP-Abgeordnete am Wegesrand stehen sah und mitnahm. So viel Glück hat nicht jeder. Um das zu vermeiden, engagiert sich die stellvertretende Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag für alternative Mobilitätsmaßnahmen. Eine davon könnte bald für Furore sorgen. Und nebenbei Abgase wesentlich reduzieren.

Die Rede ist von Ridesharing, dem Teilen eines Autos. Grob gesagt, ist ein Ridesharing-Pkw ein digitales Sammeltaxi. Der Nutzer bestellt per App ein Auto, das ihn an den gewünschten Ort bringen soll. Zusammen mit anderen, die ein ähnliches Ziel haben und unterwegs eingesammelt werden, wird er an den Ort kutschiert. Möglich macht das ein Algorithmus, der Ziele bündelt. Die Vorteile gegenüber einem gewöhnlichen Taxi: Die Fahrt ist günstiger, das Ridesharing-Auto spart Emissionen und verringert Staus. Statt drei Pkw ist eines auf der Straße, in dem drei Personen sitzen. Das Problem: Das Gesetz beschränkt die Firmen wie Moia, Moovel und Clevershuttle noch. Viele laufen im Testbetrieb.

Ridesharing-Unternehmen werden wie Mietwagenfirmen behandelt. Das heißt, dass das Auto, wenn es keinen Folgeauftrag hat, wieder zurück ins Depot muss. Das ist umständlich und produziert unnötig Emissionen. Der Grund dafür ist, dass Politiker zusätzliche Autos auf den Straßen vermeiden wollen. Vor allem jene, die wie Taxis auf Fang nach Gästen sind. „Das ist aber nicht der Fall. Denn Kunden können App-gesteuerte Fahrzeuge ja gar nicht erkennen“, sagt Thomas Jarzombek von der CDU.

Der Bundestagsabgeordnete, der bis 2013 im Verkehrsausschuss gesessen hat, plädiert deshalb für eine Änderung des Gesetzes und prognostiziert, dass es noch in dieser Legislaturperiode dazu kommen könnte. Genauso wie Daniela Kluckert. Auch sie will Ridesharing als Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr, Taxis oder zum privaten Pkw etablieren. Im Koalitionsvertrag gibt es dazu eine umständliche und sehr vage Aussage: Man werde „neue Bedienformen im Bereich geteilter Nutzungen (Ride Pooling) an die sich ändernden Mobilitätsbedürfnisse der Menschen anpassen“.

Derzeit sind die bürokratischen Hürden enorm. Am eigenen Leib hat das Clevershuttle erfahren. Der Anbeiter ist der bisher einzige in Deutschland, der eine Konzession hat. Die Berliner starteten 2014 und mussten mit jeder Stadt, in denen ihre Autos fahren, einzeln verhandeln. Mittlerweile fahren ihre Wagen in München, Hamburg und Leipzig. In Berlin fährt Clevershuttle dank einer Experimentierklausel. Das heißt, nach vier Jahren läuft der Testbetrieb aus, danach wird neu entschieden.

Trotz der Startprobleme ist das Unternehmen mittlerweile profitabel. „Am Wochenende steht im Fuhrpark kein Auto mehr. In Leipzig werden wir noch in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben“, sagt Sprecher Fabio Adlassnigg. In einem Parkhaus am Potsdamer Platz zapfen 30 von deutschlandweit 200 Autos Strom. Das Unternehmen setzt auf Elektro- und Wasserstoffantrieb und verpasst sich damit den Stempel umweltfreundlich.

Mit diesem Label, das seit den Diskussionen um die gesundheitsschädigenden Stickoxide von Diesel-Autos hoch im Kurs ist, wollen auch andere Firmen punkten. Daimler steht mit Moovel in den Startlöchern. Die Berliner Verkehrsbetriebe wollen zusammen mit ViaVan im Frühjahr einen ähnlichen Dienst anbieten. VW hat mit Moia einen eigenen Anbieter, der derzeit in Hannover testet und ab 2019 in Hamburg bis zu 1000 Autos auf die Straßen bringen will. Die Hamburger Fahrzeuge werden mit einem Elektro-Antrieb ausgestattet sein. Damit könnte sich die VW-Tochter zu einem der führenden Anbieter aufschwingen.

Adlassnigg befürwortet die Konkurrenz, ebenso wie Moia-Sprecher Christoph Ziegenmeyer. „Es geht darum, gemeinschaftlich den Markt zu öffnen und Alternativen zum privaten Pkw zu schaffen. Damit letztlich weniger Autos auf den Straßen sind und sich Staus auflösen“, sagt Ziegenmeyer. Ridesharing soll keine Konkurrenz für Taxis oder den Öffentlichen Nahverkehr sein, sondern eine Ergänzung. Deshalb bewegen sich die Preise auch zwischen den beiden Mobilitätsmöglichkeiten. Das sieht Politiker Jarzombek genauso. „Wenn jemand schnell zum Flughafen muss, dann ist Ridesharing nicht die richtige Methode. Dann würde man eher ein Taxi nehmen“, sagt er. Deshalb müssten Taxi-Unternehmen auch keine Angst um ihre Geschäftsgrundlage haben.

Während es am Anfang eher neugierige Technik-Fans waren, die sich die App aufs Smartphone luden, sei der Nutzerkreis laut Clevershuttle jetzt viel größer. Er reicht von Studenten, die von der Party heim kommen zum Vater, der sein Kind zur Klavierstunde fahren will. „Ziel ist, dass auch meine Oma sich die App runterlädt“, sagt Adlassnigg. Bis dahin bedarf es aber noch viel Werbung, Überzeugungsarbeit und politischer Entscheidungen.