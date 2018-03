Lossower Teich wird vom Schlamm befreit

René Matschkowiak

Lossow Ein leerer Teich in Lossow sorgte in den vergangenen Tagen für einiges Aufsehen. „Immer wieder werde ich gefragt, was hier passiert“, sagt der Ortsvorsteher Uwe Korsing. Offiziell informiert wurde er nicht. „Ich kann es mir denken“, sagt er. Bei der letzten Gewässerschau wurde festgelegt, dass der Schlamm aus dem Teich ausgebaggert werden muss. Die Kommunikationspanne will er nicht so hoch hängen. „Ich bin ja froh, dass es gemacht wird“, sagt er.

Torsten Walther von der Pressestelle der Stadt, entschuldigte sich sogleich für die Nichtinformation des Ortsvorstehers. „Der Teich in Lossow wird im Rahmen der Gewässerunterhaltung vom zuständigen Wasser- und Bodenverband Schlaubetal/Oderauen (WBV) entschlammt. Sehr viele Teiche in Frankfurt und den Ortsteilen weisen hohe Schlammmächtigkeiten auf, die der Gewässergüte nicht gut tun“, heißt es aus dem Tiefbauamt. Seit einigen Jahren werde daher versucht, nach und nach komplette Ausbaggerungen durchzuführen, die mindestens 10 bis 15 Jahre wirken. Weil im Lossower Teich mehr Schlamm ist, als gemessen wurde, dauern die Arbeiten noch an.

Auch die besorgte Anfrage einer Anwohnerin konnte das Tiefbauamt klarstellen. Diese hatte gehört, dass der Schlamm mit Schadstoffen kontaminiert ist, weshalb sich Kinder fernhalten sollten. „Eine Beprobung hat vorher selbstverständlich stattgefunden“, so das Tiefbauamt. „Es ist keine Kontamination vorhanden.“ Der Schlamm werde auf einem Feld zwischen gelagert, sei aber natürlich trotzdem kein Kinderspielplatz.

Eine generelle Überprüfung der Frankfurter Gewässer findet auch in diesem Frühjahr wieder turnusmäßig statt. Vom 16. bis 19. April führt die untere Wasserbehörde ihre sogenannten Gewässerschauen durch. Am 16. April werden demnach die Gewässer in Booßen, Kliestow und Rosengarten sowie am ETTC Süd begutachtet, am 17. April folgen das Klingefließ sowie das Nuhnenfließ mit dem Lokbad. Am Folgetag sind die Gewässer in den Ortsteilen Lichtenberg, Hohenwalde, Markendorf, Lossow und Güldendorf an der Reihe. Am 19. April schließlich werden die Deiche und Schöpfwerke der Oder im Stadtgebiet begutachtet. ⇥(rmk)