Ostern knackt und knistert

MOZ

Eisenhüttenstadt (Christopher Braemer) Was wäre Ostern ohne das Feuer? In den Dörfern und Städten der Region laufen die Vorbereitungen für das gemütliche Beisammensein von Familien, Freunden und Nachbarn auf Hochtouren. Hier eine Übersicht zu den Osterfeuern, die über die Feiertage in der Region lodern.

Auf dem Gelände der Ortsfeuerwehr Brieskow-Finkenheerd wird am Ostersonnabend, dem 31. März, um 18 Uhr das Feuer angezündet. Davor gibt es ab 15 Uhr neben einer Fahrzeugschau ein „Spieleparadies“ für Kinder in der Fahrzeughalle sowie Vorführungen der Jugendfeuerwehr. Zur Stärkung werden bis Mitternacht unter anderem Gegrilltes, Getränke, Kaffee und Waffeln geboten. Dazu wird für musikalische Unterhaltung gesorgt. Veranstalter ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr.

Im Gebiet des Amtes Brieskow-Finkenheerd wurden von der Verwaltung außerdem folgende Osterfeuer genehmigt: Ebenfalls am Sonnabend um 16 Uhr wird das Osterfeuer der Gemeinde Groß Lindow entfacht. Die Veranstaltung findet auf der Freifläche neben dem Mehrzweckgebäude statt. Träger ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Groß Lindow.

Auch in Ziltendorf kommt das Dorf zusammen. Auf dem Dorfplatz Thälmannsiedlung vertreibt der gleichnamige Feuerwehr- und Angelverein ab 17 Uhr den Winter mit einem Feuer. In Wiesenau wird es auch dieses Jahr kein Osterfeuer geben.

Die Feuerwehren achten auf die Sicherheit der Osterfeuer, die teilweise abgesperrt sind. „Die Eltern sollten trotzdem auf ihre Kinder achten“, warnt Michael Lyszczok, Amtswehrleiter Brieskow-Finkenheerd. „Sie spielen gerne nah dran am Feuer.“ Zudem können Funken aus der Glut springen und selbst bei Erwachsenen zu Schäden an Kleidung und Haut führen. „Achten Sie auf den Sicherheitsabstand“, fordert der Amtsbrandmeister. Verbrannt werden darf nur der jährliche Pflanzenschnitt, das heißt gut getrockneter Baum- und Strauchschnitt oder Reisig. Werden mit Holzschutzmitteln behandelte Stücke verbrannt, können giftige Gase entstehen, die mit dem Rauch eingeatmet werden. „Wir achten darauf, dass kein Tannengrün verwendet wird“, verrät Lyszczok.

Außerdem wird am Samstagabend ab 17 Uhr zum Osterfeuer auf der „Spitze“ in Fürstenberg eingeladen. Dazu gibt es Getränke und Gegrilltes in dem Eisenhüttenstädter Stadtteil.

Gleich neun von 17 Gemeinden des Amtes Neuzelle organisieren ein Osterfeuer. Am morgigen Gründonnerstag gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Freunden, Familie und Nachbarn in Ratzdorf am Feuerwehrgerätehaus am Waldparkplatz, in Steinsdorf im Vorwerk, in Henzendorfer am See, am Wellmitzer Sportplatz sowie in Treppeln an der Kegelbahn.

Am Ostersamstag kommt Lawitz wie immer am Dorfplatz neben dem Feuerwehrgerätehaus zusammen. Ab 18.30 Uhr findet ein Fackelumzug für die Kinder statt. Fackeln gibt es vor Ort. Eine halbe Stunde später – um 19 Uhr – wird das Osterfeuer angezündet. Göhlen trifft sich am Samstagabend an der alten Schmiede im Pinnower Weg und Bomsdorf am Dorfteich zum Osterfeuer. Nicht nur für die Gemeinde-Osterfeuer gelten klare Beschränkungen. Eine ein mal ein Meter große Feuerschale mit trockenem Holz ist nach Landesverordnung – auch ohne Anmeldung – auf dem eigenen Grundstück erlaubt.

Das Amt Schlaubetal hat insgesamt sieben Osterfeuer genehmigt. Den Auftakt machen die Kieselwitzer, die sich am morgigen Gründonnerstag ab 18 Uhr auf dem Platz hinter dem Feuerwehrgerätehaus treffen. Am Ostersonnabend folgen die Dörfer Mixdorf ab 18 Uhr auf der Feldfläche links vom Dammendorfer Weg und Nachbar Grunow-Dammendorf ab 16 Uhr auf dem Gelände neben dem Friedhof an der Mixdorfer Landstraße. Schernsdorf feiert ab 18 Uhr auf dem Sportplatz, Veranstalter ist der Bürgerverein und Pohlitz zur gleichen Zeit neben dem Feuerwehrgerätehaus (beide Gemeinde Siehdichum). In der Gemeinde Schlaubetal wird ab 18 Uhr auf dem Bremsdorfer Festplatz hinter dem Feuerwehrgerätehaus sowie in Fünfeichen zur gleichen Zeit das Osterfeuer entfacht.

Den Schlusspunkt setzt Müllrose am Ostersonntag: Ab 16 Uhr kommt die Stadt auf den Schützenplatz an der Jahnstraße zusammen. Das Feuer knackt und knistert ab 20 Uhr. Veranstalter ist Gastro Event 4You.

Tierschützer warnen außerdem davor, dass die Osterfeuer gefährlich für Kleintiere sein können, die in den Holzhaufen leben. Sie fordern eine Umschichtung kurz vor dem Anzünden. Das gestaltet sich als nicht so einfach. „Wir bereiten das Feuer aus diesem Grund erst kurzfristig, also einen Tag vorher, vor“, erklärt Lyczok, der sich damit an eine Weisung hält. „Ein Umschichtung von mehreren Kubikmetern Holz am gleichen Tag ist aus Zeitgründen schwer.“